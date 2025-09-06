Trainer Tanzer Duran (mitte) leitet im Training die Spieler des FC Azadi Worms an. – Foto: Christine Dirigo / pakalski-pr

FC Azadi Worms: »Wir wollen in der Stadt gut ankommen« Seit dieser Saison nimmt der neu gegründete FC Azadi Worms am Spielbetrieb teil +++ Künftig möchte der Verein neben dem Fußballplatz auch mit seinem integrativen Angebot punkten

Worms. Ethem Erbektas ist ein ruhiger Mann. Und ein Fußballfan. Schon seit Jahrzehnten ist der 42-Jährige im Wormser Fußball aktiv. Seinem Lieblingssport blieb er auch damals treu, als im Alter von 29 Jahren eine Knieverletzung seine eigene aktive Karriere beendete. Ab da unterstützte er den Wormser Fußball eben von außerhalb des Spielfeldes. Die vergangenen Jahre verbrachte Erbektas bei Ataspor Worms, mehrere davon im Vorstand des aktuell strauchelnden A-Ligisten. So lange, bis es für ihn bei Ataspor nicht mehr weiterging – und Ethem Erbektas gemeinsam mit Holger Böttcher und Ali Kesler einen eigenen Verein gründete: den FC Azadi Worms.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Über das Ende bei Ataspor und überhaupt seinen Ex-Verein möchte Erbektas, graues T-Shirt, Basecap, orange Sneaker, nicht viele Worte verlieren. Dafür über seinen neuen Verein umso mehr, der seit dieser Saison in der C-Klasse Alzey-Worms Süd auf Punktejagd geht und jüngst bei seiner Ligapremiere Rhenania Rheindürkheim II mit 1:3 unterlag. „Wir sind zufrieden mit den ersten Wochen”, bilanziert Erbektas, während er auf dem Kunstrasen an der Wormser Alemannenstraße steht und das Training des FC Azadi verfolgt. „Die erste Halbzeit bei der Rhenania war nicht gut, aber danach lief es besser.” 0:3 hatte die Mannschaft von Trainer Tanzer Duran zur Pause zurückgelegen, ehe Yunus Tekin mit dem ersten Pflichtspieltor der Vereinsgeschichte die Leistungssteigerung des Azadi-Teams in Durchgang zwei belohnte. „Wir machen Schritt für Schritt und wollen uns in diesem Jahr immer weiter verbessern.” Ambitionierte sportliche Ziele gibt es (noch) keine. Auch ein möglicher Aufstieg ist in naher Zukunft noch kein Thema.

Bei der Alemannia eine Heimat gefunden Erstmal soll das „Projekt“ Fahrt aufnehmen. Auf die vergangenen Monate blickt Ethem Erbektas mit Stolz. Die Vereinsgründer gingen auf Spielersuche. Angefragte Spieler suchten in ihren Freundesgruppen nach weiteren Interessierten. Die nächste Frage: die Spielstätte. Der Gedanke am Holzhof heimisch zu werden, wo das neue Team sich mehrfach auf dem Hartplatz getroffen hatte, ließ sich nicht realisieren. Dafür führten Gespräche mit Alemannia Worms zum Erfolg. Dienstag und Donnerstag, so die Abmachung, kann der FC Azadi auf dem Kunstrasen des B-Ligisten trainieren.

Gleichzeitig findet der Azadi-Vorstand erste Sponsoren, mit denen der Verein die Platzmiete bezahlen kann. Ethem Erbektas mischt an allen Fronten etwas mit. Im Vereinsregister wird er als Medienwart gelistet. Er packt an, wo er gebraucht wird. Als Azadi-Trainer Tanzer Duran während des Trainings Spielerleibchen sucht, verschwindet Erbektas kurz und kommt mit einer Tasche voller Überzieher zurück. Dann fährt er mit seiner Bestandsaufnahme fort: „Wir stehen ganz am Anfang, aber wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr Mannschaften haben werden.”

Ethem Erbektas, der Medienwart des neu gegründeten Vereins FC Azadi Worms. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press