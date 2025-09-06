FC Azadi Worms: »Wir wollen in der Stadt gut ankommen«

Worms. Ethem Erbektas ist ein ruhiger Mann. Und ein Fußballfan. Schon seit Jahrzehnten ist der 42-Jährige im Wormser Fußball aktiv. Seinem Lieblingssport blieb er auch damals treu, als im Alter von 29 Jahren eine Knieverletzung seine eigene aktive Karriere beendete. Ab da unterstützte er den Wormser Fußball eben von außerhalb des Spielfeldes. Die vergangenen Jahre verbrachte Erbektas bei Ataspor Worms, mehrere davon im Vorstand des aktuell strauchelnden A-Ligisten. So lange, bis es für ihn bei Ataspor nicht mehr weiterging – und Ethem Erbektas gemeinsam mit Holger Böttcher und Ali Kesler einen eigenen Verein gründete: den FC Azadi Worms.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Über das Ende bei Ataspor und überhaupt seinen Ex-Verein möchte Erbektas, graues T-Shirt, Basecap, orange Sneaker, nicht viele Worte verlieren. Dafür über seinen neuen Verein umso mehr, der seit dieser Saison in der C-Klasse Alzey-Worms Süd auf Punktejagd geht und jüngst bei seiner Ligapremiere Rhenania Rheindürkheim II mit 1:3 unterlag. „Wir sind zufrieden mit den ersten Wochen”, bilanziert Erbektas, während er auf dem Kunstrasen an der Wormser Alemannenstraße steht und das Training des FC Azadi verfolgt. „Die erste Halbzeit bei der Rhenania war nicht gut, aber danach lief es besser.” 0:3 hatte die Mannschaft von Trainer Tanzer Duran zur Pause zurückgelegen, ehe Yunus Tekin mit dem ersten Pflichtspieltor der Vereinsgeschichte die Leistungssteigerung des Azadi-Teams in Durchgang zwei belohnte. „Wir machen Schritt für Schritt und wollen uns in diesem Jahr immer weiter verbessern.” Ambitionierte sportliche Ziele gibt es (noch) keine. Auch ein möglicher Aufstieg ist in naher Zukunft noch kein Thema.
Erstmal soll das „Projekt“ Fahrt aufnehmen. Auf die vergangenen Monate blickt Ethem Erbektas mit Stolz. Die Vereinsgründer gingen auf Spielersuche. Angefragte Spieler suchten in ihren Freundesgruppen nach weiteren Interessierten. Die nächste Frage: die Spielstätte. Der Gedanke am Holzhof heimisch zu werden, wo das neue Team sich mehrfach auf dem Hartplatz getroffen hatte, ließ sich nicht realisieren. Dafür führten Gespräche mit Alemannia Worms zum Erfolg. Dienstag und Donnerstag, so die Abmachung, kann der FC Azadi auf dem Kunstrasen des B-Ligisten trainieren.
Gleichzeitig findet der Azadi-Vorstand erste Sponsoren, mit denen der Verein die Platzmiete bezahlen kann. Ethem Erbektas mischt an allen Fronten etwas mit. Im Vereinsregister wird er als Medienwart gelistet. Er packt an, wo er gebraucht wird. Als Azadi-Trainer Tanzer Duran während des Trainings Spielerleibchen sucht, verschwindet Erbektas kurz und kommt mit einer Tasche voller Überzieher zurück. Dann fährt er mit seiner Bestandsaufnahme fort: „Wir stehen ganz am Anfang, aber wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr Mannschaften haben werden.”
Auf dem Kunstrasen schnaufen derweil die Hobby-Fußballer. Ein Inter Mailand-Dress ist zu sehen. Ebenso das pinke DFB-Trikot von Deniz Undav. Torwart und Teamkapitän Clifford Holmok, der die Läufe der Feldspieler mitmacht, trägt ein kurzes Bayern-Trikot. Bei den abschließenden Schussübungen fällt ihm das Hechten und Parieren der Schüsse schwer. „Ich habe keine Kraft mehr zu springen”, ruft er seinem Coach zu, kassiert einen Beinschuss und löst mit der Aktion bei seinem Trainer einen Lachanfall aus. Dieser fängt sich schnell wieder und ruft seinen Spielern zu: „Männer, noch platzierter schießen.”
Der Medienwart hofft, dass der Verein „in der Stadt positiv ankommt.” Das sei nicht selbstverständlich, sagt Erbektas. Mit dem Stempel einer „Ausländer-Mannschaft” war er auch bei Ataspor konfrontiert. Auch der FC Azadi Worms ist eine “multikulti-Truppe“. Die Spieler im Kader stammen aus der Türkei, Syrien und Deutschland. Die meisten von ihnen haben einen türkischen Background. Daher auch der türkische Name Azadi: Freiheit.
Ethem Erbektas und seine Mitstreiter haben viele Ziele. Vorstandsmitglied Klaus Frey setzt sich für die Gründung künftiger Jugendmannschaften ein. Ein weiteres Vorstandsmitglied, Jürgen Lorenz, ist der Integrationsbeauftragte des Vereins. In den Räumlichkeiten auf dem Alemannia-Gelände plant der FC Azadi künftig Nachhilfe-Unterricht für Kinder sowie Hilfe und Übersetzungen bei Arzt- oder Amtsbesuchen anzubieten. „Wir wollen Menschen, die weniger gut Deutsch sprechen und Hilfe brauchen, unterstützen”, sagt Erbektas. Das Training bietet schon mal Anschauungsunterricht. Gesprochen wird auf dem Platz mal deutsch und mal türkisch.