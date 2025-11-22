FC Augsburg ringt den HSV nieder – Hochverdienter 1:0-Heimerfolg

Der FC Augsburg gewinnt hochverdient mit 1:0 gegen den Hamburger SV. Nach einer spielerisch klar überlegenen ersten Hälfte und zahlreichen vergebenen Chancen erzielte Anton Kade in der 76. Minute den entscheidenden Treffer. Ein aufopferungsvoll verteidigender HSV fand offensiv kaum Lösungen, konnte sich aber mehrfach bei Keeper Heuer Fernandes bedanken. Trotz Überzahl in der Schlussphase gelang den Hanseaten kein Ausgleich mehr.

Der FC Augsburg feiert einen wichtigen Heimsieg und schlägt den Hamburger SV dank eines Tores von Anton Kade mit 1:0. Nach einer temporeichen und chancenreichen Begegnung geht der Erfolg der Fuggerstädter völlig in Ordnung – der HSV enttäuscht über weite Strecken und bleibt offensiv erneut zu harmlos.

Die Hausherren kombinierten sich immer wieder sehenswert durch die Hamburger Defensivreihe. Giannoulis, Claude-Maurice und Rieder sorgten dauerhaft für Gefahr, während der HSV kaum Entlastung fand und früh in den „Überlebensmodus“ schaltete. Zwischen der 20. und 30. Minute bettelten die Gäste förmlich um das 0:1, doch Heuer Fernandes zeigte mehrere Glanzparaden und hielt Hamburg im Spiel.

Von Beginn an entwickelte Augsburg hohen Druck und fand schnell in gefährliche Zonen. Bereits nach fünf Minuten vergab Kade freistehend die frühe Führung, scheiterte aber am stark reagierenden Heuer Fernandes. Nur wenige Minuten später traf Rieder nach starkem Solo – doch die Abseitsfahne verhinderte den Treffer.

Erst nach einer halben Stunde tauchte der HSV offensiv ernsthaft auf – Königsdörfer vergab nach einem geblockten Schuss zunächst die große Chance, später traf er die Latte und verpasste kurz vor der Pause aus zwei Metern das mögliche 0:1. Trotzdem ging es mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Augsburg bleibt besser – HSV bleibt harmlos

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielbild. Augsburg blieb aktiver, Hamburg konzentrierte sich auf Konter, blieb im letzten Drittel jedoch weiterhin ideenlos. Auf der Gegenseite musste Heuer Fernandes gegen Massengo erneut stark parieren.

Der HSV hatte zwar eine gute Gelegenheit direkt nach Wiederbeginn durch Gocholeishvili, doch sein Abschluss ging zu zentral auf FCA-Keeper Dahmen.

Augsburg drängte weiter – und belohnte sich schließlich.

Kade erzielt das verdiente 1:0

In Minute 76 senste Giannoulis nach einem Steilpass von Schlotterbeck den Ball gefühlvoll in den Fünfmeterraum. Anton Kade schlich sich frei, nahm den Ball direkt und hämmerte ihn unter die Latte – diesmal war Heuer Fernandes chancenlos. Das lange überfällige 1:0 ließ die Arena erbeben.

Gelb-Rot für Schlotterbeck – trotzdem kein Hamburger Aufbäumen

Nur fünf Minuten später dezimierte sich Augsburg selbst: Keven Schlotterbeck sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Doch anstatt eines Sturmlaufes blieb der HSV weitgehend ungefährlich.

Zwar hatte Königsdörfer per Kopf (85.) noch eine Halbchance, und in der Nachspielzeit stürmte sogar Heuer Fernandes mit nach vorne, aber weder Glatzel noch Philippe kamen entscheidend an den Ball. Der letzte Kopfball des HSV-Keepers strich knapp am Pfosten vorbei – es blieb beim 1:0.

Fazit: Augsburg gewinnt verdient – HSV mit großen Problemen

Der FCA war über 90 Minuten das klar bessere Team, erspielte sich die Mehrzahl an Chancen, gewann mehr Zweikämpfe und zeigte die deutlich reifere Spielanlage. Augsburg hätte das Spiel schon früher entscheiden können, hätte es nicht so oft an Präzision gemangelt.

Hamburg dagegen enttäuschte: zu viele Ballverluste, zu wenig Ideen, kaum Durchschlagskraft. Der einzige Lichtblick: Keeper Heuer Fernandes, der eine höhere Niederlage verhinderte.

Ausblick

HSV: empfängt nächste Woche den VfB Stuttgart und muss sich offensiv deutlich steigern.

FCA: reist zur TSG Hoffenheim und will den Schwung dieses verdienten Sieges mitnehmen.

Der FC Augsburg darf nach diesem 1:0 dreifach jubeln – der HSV dagegen muss sich vor allem über die eigene Harmlosigkeit ärgern.