FC Augsburg in Memmingen: Millionen-Truppe auf dem Platz

– Foto: Siegfried Rebhan

Für den FC Memmingen ist es der Höhepunkt der Vorbereitung und zugleich die Generalprobe vor dem Punktspielstart, wenn am Freitag (Anpfiff 17 Uhr) die Profis des FC Augsburg zu einem Freundschaftsspiel in die Arena an der Bodenseestraße kommen. Eine Woche später beginnt die Regionalliga-Saison. Die Augsburger mit ihrem neuen Trainer Sandro Wagner stehen noch ziemlich am Beginn der Vorbereitung, denn die Bundesliga legt erst am 22. August wieder los. Erwartet werden über 3.000 Zuschauer – 5.000 passen ins Stadion. Sitzplätze sind bereits ausverkauft, Stehplatzkarten sind im Vorverkauf sowie an den Tageskassen am Freitagnachmittag zu bekommen.

Für FCM-Trainer Matthias Günes und seine Jungs ist es „ein absolutes Highlight“ gegen die fußballerische Nummer eins in Schwaben ran zu dürfen „und auch so etwas wie eine Belohnung für unsere vergangene Saison“. Nicht nur sportlich freut sich der Meister der Bayernliga Süd und Regionalliga-Wiederaufsteiger auf das Spiel, sondern auch in finanzieller Hinsicht. „Der FC Augsburg kommt zu absolut fairen Konditionen“, bedankt sich der erst seit fünf Monaten im Amt befindliche Memminger Vorsitzende Andreas Minkenberg. Die FCA-Macher wissen wiederum, dass sie wie schon bei den Gastspielen 2010, 2011, 2013 und 2014 gute Bedingungen in der Arena vorfinden werden. Nicht zuletzt soll im Allgäu auch Werbung in eigener Sache betrieben werden, um Fans aus der Region zu gewinnen. Der mobile Fanshop und ein Promotionsstand mit Eventmodulen sind mit dabei. Das Interesse nicht nur der Augsburger Anhängerschaft an diesem Test dürfte in dieser Woche nach der Verpflichtung des Franzosen Han-Noah Massengo noch gestiegen sein. Der 24-jährige Mittelfeldmann wechselte vom englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley in die Fuggerstadt und hat einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben. Beim ersten Aufgalopp und Wagner-Debüt in Gersthofen standen die Neuzugänge Robin Fellhauer (SV Elversberg) und Kyliane Dong (ES Troyes AC/Frankreich beim 9:0 Sieg bereits in der Startelf, während Elias Saad (FC St. Pauli) seinen Einstand krankheitsbedingt noch verschieben musste. Hier fehlten nach ihren Länderspiel-Abstellungen auch noch die FCA-Nationalspieler. In dieser Trainingswoche sind Chrislain Matsima (Frankreich/U21), Elvis Rexhbecaj (Kosovo), Kristijan Jakić (Kroatien), Steve Mounié (Benin), Samuel Essende (Kongo), Cédric Zesiger (USA) und Dimitris Giannoulis (Griechenland) dazu gestoßen und könnten in Memmingen im Kader stehen – wie auch am Samstag (16 Uhr) in einem weiteren Test beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau.