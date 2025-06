FC Augsburg II startet: Ein Neuer aus Österreich, 2 neue Co-Trainer

Am gestrigen Montagnachmittag ist der FC Augsburg II in die Sommervorbereitung gestartet. Dem neuen Chefcoach Markus Feulner assistieren ab sofort auch zwei neue Co-Trainer: Dominik Reinhardt, der wie Feulner bereits für die Profis des FCA am Ball war, wechselt von der U17 zur U23. Zudem hat Martin Weng in der Paul-Renz-Akademie angeheuert. Der 40-jährige Lehrer stand zuletzt in der Saison 2023/24 beim Bayernligisten FC Pipinsried an der Seitenlinie. Nach einer Talfahrt in der Endphase der Saison trennte sich der Verein allerdings von Weng.