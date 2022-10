FC Augsburg II gegen Türkgücü München LIVE: Strauchelt der Absteiger beim nächsten Kellerkind? 19. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der FC Augsburg II und Türkgücü München eröffnen den 19. Spieltag der Regionalliga Bayern.

Türkgücü München ist derzeit Fünfter, der FC Augsburg II Zwölfter.

Wir berichten im Live Ticker. Anstoß ist um 19 Uhr.

München - Für Türkgücü München kann es an diesem Wochenende in zwei Richtungen gehen. Mit einem Sieg am Freitagabend beim FC Augsburg II könnte sich der Drittliga-Absteiger weiter oben festsetzen, bei einer Niederlage und entsprechenden Ergebnissen auf den anderen Plätzen im Laufe des 19. Spieltags in der Regionalliga Bayern könnte die Mannschaft von Alper Kayabunar um vier Plätze abrutschen und müsste dann wieder genauer beim Abstiegskampf hinschauen.

Wir berichten von der Partie zwischen dem FC Augsburg II und Türkgücü München ausführlich im Live Ticker. Anstoß im Rosenaustadion ist um 19 Uhr.