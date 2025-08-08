FC Augsburg II gegen die SpVgg Unterhaching heute LIVE: Nächster Dreier für die Bender-Elf?

Die SpVgg Unterhaching will gegen die Reserve des FC Augsburg den dritten Sieg im dritten Regionalliga-Spiel einfahren. Der Live-Ticker.
Unterhaching/Augsburg – Zwei Spiele, zwei Siege, nur ein Gegentor. So hatte sich die SpVgg Unterhaching den Start in die Saison in der Regionalliga Bayern mit Sicherheit vorgestellt. Nach dem großen Umbruch samt Trainerwechsel im Sommer scheinen die Vorstädter bereits früh in der Saison für einen Angriff auf die Spitzenplätze der Regionalliga Bayern gewappnet zu sein.
Diese Ambitionen wollen die Hachinger auch am dritten Spieltag bei der Reserve des FC Augsburg untermauern. Dabei reisen die Hachinger zusätzlich mit dem Selbstvertrauen eines 7:0-Erfolgs im Pokal gegen den TSV Jetzendorf unter der Woche an. Wettbewerbsübergreifend erzielte die junge Mannschaft von Sven Bender 13 Treffer in den letzten drei Partien.
Die Vorzeichen stehen so auch vor dem dritten Spieltag gut. Gegner FC Augsburg II startete mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit. Auf eine knappe 1:2-Niederlage gegen die Bayern-Amateure zum Auftakt folgte eine klare 0:3-Pleite gegen Wacker Burghausen am vergangenen Wochenende.
Beim Auswärtsspiel in Augsburg könnte Haching-Neuzugang Alexander Winkler, der unter der Woche präsentiert wurde, seine Premiere im Kader feiern. Der 33-Jährige spielte in der letzten Saison noch für die Würzburger Kickers und kehrte zurück zu seinem Wurzeln. Holen sich die Hachinger in Augsburg den dritten Sieg in Folge? Anpfiff ist um 19 Uhr. (sw)