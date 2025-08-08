FC Augsburg II gegen die SpVgg Unterhaching heute LIVE: Nächster Dreier für die Bender-Elf?

Unterhaching/Augsburg – Zwei Spiele, zwei Siege, nur ein Gegentor. So hatte sich die SpVgg Unterhaching den Start in die Saison in der Regionalliga Bayern mit Sicherheit vorgestellt. Nach dem großen Umbruch samt Trainerwechsel im Sommer scheinen die Vorstädter bereits früh in der Saison für einen Angriff auf die Spitzenplätze der Regionalliga Bayern gewappnet zu sein.

Diese Ambitionen wollen die Hachinger auch am dritten Spieltag bei der Reserve des FC Augsburg untermauern. Dabei reisen die Hachinger zusätzlich mit dem Selbstvertrauen eines 7:0-Erfolgs im Pokal gegen den TSV Jetzendorf unter der Woche an. Wettbewerbsübergreifend erzielte die junge Mannschaft von Sven Bender 13 Treffer in den letzten drei Partien.