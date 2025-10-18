FC Augsburg II gegen Buchbach LIVE: Beendet der TSV die Durststrecke?

Krisenstimmung beim TSV Buchbach nach vier Pleiten in Serie. Der letzte Sieg ist einen Monat her. Beim FC Augsburg II soll die Wende gelingen. Der Live-Ticker.

Augsburg – Beim TSV Buchbach herrscht derzeit Krisenstimmung. Was zu Beginn der Saison noch nach einer stabilen Runde aussah, hat sich in den vergangenen Wochen zu einer ernsten sportlichen Talfahrt entwickelt. Vier Niederlagen in Folge, ein Absturz ins Tabellenmittelfeld und eine zunehmend wacklige Defensive – die Lage ist angespannt. Mit Platz zwölf und einer Torbilanz von 20:28 steht die Mannschaft aktuell schlechter da, als erhofft.

Seit mehr als 30 Tagen wartet der TSV nun schon auf einen Sieg. Der letzte Erfolg datiert aus dem September– seither reiht sich Pleite an Pleite. Jedoch soll ausgerechnet beim FC Augsburg II die Wende gelingen. Im Schwabenland hoffen die Buchbacher, endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern zu können und damit den Negativtrend zu stoppen.

Während Buchbach also um Stabilität ringt, zeigt die Formkurve des Gegners leicht nach oben. Die U23 des Bundesligisten FC Augsburg hat sich zuletzt gefangen, ist seit zwei Partien ungeschlagen und sendet ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf. Mit elf Punkten steht der FCA aktuell auf Rang 15 der Tabelle – und der Trend spricht klar für die Fuggerstädter. Stück für Stück arbeitet sich die junge Mannschaft aus der Gefahrenzone heraus und will vor heimischem Publikum den nächsten Schritt machen.

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: FC Augsburg II gegen TSV Buchbach

Die Ausgangslage ist also klar: Buchbach kämpft gegen die Krise, Augsburg II um den nächsten Befreiungsschlag. Gelingt den Oberbayern das ersehnte Ende der Durststrecke – oder bauen die Schwaben ihre kleine Serie weiter aus? Der Live-Ticker.