FC Augsburg baut auf Wagners Strahlkraft

Der frühere Hachinger Erfolgscoach will sich mit dem Team weiterentwickeln

Ein kräftiges „Shake Hands“ mit Geschäftsführer Michael Ströll besiegelte die erhoffte Zeitenwende, für die Sandro Wagner als neuer Cheftrainer beim FC Augsburg sorgen soll. Mehr Strahlkraft und auch mal ein sportlicher Ausreißer nach oben – das versprechen sie sich in der Fuggerstadt im 15. Bundesliga-Jahr vom bisherige Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bis Sommer 2028 haben sich beide Seiten gebunden. Es ist ein spannendes Projekt mit großen Erwartungen, großen Chancen – natürlich auch einigen und Risiken.

Der 37-jährige Wagner, bekannt für Meinungsstärke und klare Kante bei der Arbeit auf dem Fußballplatz, sprüht vor Tatendrang. Er landete in Augsburg, nachdem er auch in Leipzig, Hoffenheim oder Wolfsburg gehandelt worden war. Nach der Unterschrift unter den Dreijahresvertrag bezeichnete er sich auch als Lehrling. Es ist schließlich sein erster Cheftrainer-Posten in der Bundesliga.

„Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. Der FCA ist genau wie ich sehr ehrgeizig“, sagte Wagner. Am Mittwochmorgen war er um 8.16 Uhr in einem dunklen Wagen am Stadion vorgefahren und schnell mit Ströll und einer Ledertasche in der Hand im Inneren verschwunden.

„Ich schaue mir jetzt erst einmal alles an“, zitierte ihn die Augsburger Allgemeine. Wagner ließ sich seinen künftigen Arbeitsplatz zeigen, tauschte sich intensiv mit FCA-Boss Ströll aus und lächelte noch in einige Kameras.

„Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Die Mannschaft hat großes Potenzial“, äußerte der frühere Nationalspieler in der Vereinsmitteilung. Für Wagner sind die bayerischen Schwaben „genau der richtige Schritt“. Das hören sie in Augsburg gerne - und sehen sie genauso.

Nach der doppelten Trennung vom durchaus erfolgreichen Trainer Jess Thorup sowie Sportdirektor Marinko Jurendic nach Platz zwölf soll der eloquente und deutlich emotionalere Wagner dem Verein mehr Glamour verleihen - auf und neben dem Platz. Zu positiven Ergebnissen soll sich mehr spielerischer Glanz gesellen - gerade auch mit eigenen Nachwuchskräften wie Mert Kömür (19).

„Sandro ist hoch ambitioniert und bekennt sich klar zur Ausrichtung unseres FCA“, betonte Ströll, der das Graue-Maus-Image des FCA abstreifen möchte. Ströll und Wagner vermieden es aber, vollmundig und voreilig große Ziele hinauszuposaunen. Trotzdem ist die Erwartungshaltung an Wagner enorm.

„Bei seinen bisherigen Stationen hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften besser machen und Spieler entwickeln kann“, lobte Ströll: „Sandro ist sehr akribisch und kann eine Mannschaft auch mit seiner Emotion packen.“

Der ehemalige Stürmer, der unter anderem für den FC Bayern, die TSG Hoffenheim und die Nationalmannschaft Tore schoss, führte als Chefcoach die SpVgg Unterhaching 2023 zum Aufstieg in die 3. Liga. Nebenbei muss er in Augsburg noch die als Bundesliga-Coach nötige DFB-Pro-Lizenz erwerben.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll