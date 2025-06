FC Augsburg baut auf Strahlkraft des früheren Hachinger Erfolgscoaches

Der 37-jährige Wagner, bekannt für Meinungsstärke und klare Kante bei der Arbeit auf dem Fußballplatz, sprüht vor Tatendrang. Er landete in Augsburg, nachdem er auch in Leipzig, Hoffenheim oder Wolfsburg gehandelt worden war. Nach der Unterschrift unter den Dreijahresvertrag bezeichnete er sich auch als Lehrling. Es ist schließlich sein erster Cheftrainer-Posten in der Bundesliga.

„Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. Der FCA ist genau wie ich sehr ehrgeizig“, sagte Wagner. Am Mittwochmorgen war er um 8.16 Uhr in einem dunklen Wagen am Stadion vorgefahren und schnell mit Ströll und einer Ledertasche in der Hand im Inneren verschwunden.

„Ich schaue mir jetzt erst einmal alles an“, zitierte ihn die Augsburger Allgemeine. Wagner ließ sich seinen künftigen Arbeitsplatz zeigen, tauschte sich intensiv mit FCA-Boss Ströll aus und lächelte noch in einige Kameras.