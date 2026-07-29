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Der FC Auggen verpflichtet Jesse Agbozo. Der 21-jährige Defensivspieler wechselt zum Verbandsligisten und verstärkt den Kader für die neue Saison.

Agbozo wurde beim SC Freiburg und SV Sandhausen ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrung beim FC 08 Villingen sowie zuletzt beim SF Elzach-Yach.

Der athletische Defensivspezialist überzeugt durch seine Robustheit, Spielintelligenz und Qualitäten im Spielaufbau.