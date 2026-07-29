Der FC Auggen verpflichtet Jesse Agbozo. Der 21-jährige Defensivspieler wechselt zum Verbandsligisten und verstärkt den Kader für die neue Saison.
Agbozo wurde beim SC Freiburg und SV Sandhausen ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrung beim FC 08 Villingen sowie zuletzt beim SF Elzach-Yach.
Der athletische Defensivspezialist überzeugt durch seine Robustheit, Spielintelligenz und Qualitäten im Spielaufbau.
Trainer Amin Jungkeit freut sich über den Neuzugang:
„Ich freue mich riesig, dass sich Jesse für den FC Auggen entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen absoluten Qualitätsspieler für unseren Kader.“
Mit der Verpflichtung setzt der FC Auggen seinen Weg fort, den Kader gezielt zu verstärken und die Mannschaft weiterzuentwickeln.