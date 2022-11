FC Auggen spielt beste Verbandsliga-Vorrunde der eigenen Historie Erfolgreiche Hinserie des FC Auggen leidet nicht unter der 2:3-Niederlage in Teningen

Auch die 2:3-Niederlage beim FC Teningen am Samstag änderte daran nichts. 29 Zähler bedeuten aktuell den vierten Rang – der Zweitplatzierte FC Teningen ist nur zwei Zähler entfernt. „Wir können mit der bisherigen Saison sehr zufrieden sein. Wir haben aber noch weiter Luft nach oben“, so Schneider. Zwei Spiele stehen für die Rot-Weißen vor der Winterpause noch aus. Das Auswärtsspiel in Pfullendorf und die Partie im Lettenpark gegen den SV Kuppenheim könnten frühzeitig Klarheit geben, ob in dieser Saison vielleicht sogar etwas mehr möglich ist als ein Platz im vorderen Mittelfeld. „Wir bleiben hungrig“, sagte Schneider. Seine Mannschaft gehört zu den spielstärksten der Liga und hat gerade in der Breite zugelegt. Auch deshalb scheint der FC Auggen in der Lage in der großen Spitzengruppe weiter um einen der vordersten Plätze mitzumischen.