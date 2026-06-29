FC Auggen integriert zwei Nachwuchstalente in den Aktivenbereich

Lenny Reichert (links) und Fabian Rufer (rechts) – Foto: Verein

Der FC Auggen setzt weiterhin auf die Förderung eigener Nachwuchsspieler und freut sich, mit Lenny Reichert und Fabian Rufer zwei weitere Talente aus der eigenen A-Jugend in den Aktivenbereich zu übernehmen.

Beide Spieler haben in den vergangenen Jahren ihre Entwicklung im Nachwuchs des FC Auggen kontinuierlich vorangetrieben und sich durch Engagement, Leistungsbereitschaft und ihre fußballerischen Qualitäten für den nächsten Schritt empfohlen.

In der kommenden Saison werden Lenny Reichert und Fabian Rufer behutsam an den Herrenfußball herangeführt. Ihre ersten Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln sie sowohl im Förderteam der U23 als auch im Kreis des Verbandsliga-Kaders. Ziel ist es, den beiden Eigengewächsen die Möglichkeit zu geben, sich Schritt für Schritt an das höhere Niveau zu gewöhnen und ihre Entwicklung nachhaltig fortzusetzen.