FC Aschheim will nach dem Patzer gegen Holzkirchen reagieren

Frustrierender Auftritt: Aschheim (Teeo Pejazic) hat seit dem 1:3 gegen Holzkirchen vier Punkte Rückstand auf Forstinning. – Foto: Sven Leifer

Der FC Aschheim muss den zweiten Platz absichern. Gegen Ampfing soll eine Reaktion auf die bittere Heimniederlage gezeigt werden.

Spitzenreiter VfB Forstinning hat vier Spieltage vor Saisonende vier Punkte mehr auf dem Konto, und so geht es für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim nach der bitteren 1:3-Heimniederlage gegen den TuS Holzkirchen jetzt erst einmal darum, sich wieder aufzurichten und möglichst schnell dafür zu sorgen, dass sie den zweiten Platz endgültig absichern.

Gewinnen die Aschheimer (62 Zähler) am Samstag (14 Uhr) beim TSV Ampfing und springt für den Dritten Holzkirchen (51, ein Spiel weniger) zeitgleich im Duell mit dem SB DJK Rosenheim bestenfalls ein Remis heraus, wäre die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits am Wochenende perfekt.

So weit will Aschheims Trainer Vincenzo Contento noch nicht vorausdenken: „Für uns ist wichtig, dass wir jetzt erst einmal eine Reaktion zeigen. Ich bleibe guter Dinge, dass wir die Relegation schaffen. Auf den VfB Forstinning achten wir derzeit nicht – die Mannschaft lässt nichts anbrennen. Wir werden sehen, wie die Dinge unmittelbar vor dem direkten Duell am vorletzten Spieltag stehen.“

Contentos Aufmerksamkeit gilt dem eigenen Team, das im Duell mit Verfolger Holzkirchen gehemmt und unsicher wirkte. „Vielleicht haben wir uns vor dem Spiel einfach zu viele Gedanken gemacht“, suchte auch Ersatz-Kapitän Suheyp Trabelsi nach Gründen für die erneute Niederlage gegen den TuS. Es war erst die zweite für den FCA in dieser bisher so hervorragend laufenden Saison.

Mit dem TSV Ampfing wartet erneut ein unangenehmer Gegner und die drittbeste Rückrunden-Mannschaft auf das beste Auswärtsteam der Liga. Trainer Contento geht davon aus, dass man beim Tabellenfünften noch das 0:3 aus dem Hinspiel im Hinterkopf hat: „Ampfing hat zuletzt richtig Gas gegeben, hat nichts zu verlieren und wird gegen uns auf jeden Fall befreit aufspielen. Das wird nicht leicht für uns.“ (guv)