FC Aschheim will den Druck auf Spitzenreiter Forstinning erhöhen

Am Freitagabend speilt der FC Aschheim gegen Siegsdorf. – Foto: Sven Leifer

Die nächsten Tage haben es in sich: Mit neun Punkten aus der anstehenden englischen Woche können die Fußballer des FC Aschheim den Aufstiegskampf noch spannender machen und den Druck auf den noch ungeschlagenen Spitzenreiter VfB Forstinning deutlich erhöhen. Den ersten Schritt bei diesem Unterfangen will der Tabellenzweite am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf machen.

„Wir haben gesagt, es interessiert uns nicht, was in ein paar Wochen ist, und die Jungs haben das auch verstanden. Sie trainieren momentan auch richtig fokussiert, und wir gehen auf jeden Gegner speziell ein“, sagte Vincenzo Contento vor dem Duell mit dem Duell mit dem Vorletzten. An den 5:0-Erfolg in der Hinserie verschwendet Aschheims Coach keinen Gedanken – und tut auch gut daran, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Immerhin hat der Kontrahent aus dem Landkreis Traunstein in der Rückrunde bis dato acht Zähler geholt – genauso viele wie die Aschheimer und nur einen Punkt weniger als der VfB Forstinning.