FC Aschheim verpasst Aufstieg nach Rot und Zeitstrafen im Rückspiel

Der FC Aschheim verliert das Relegations-Rückspiel beim SV Planegg-Krailling mit 1:2. Zwei Rote Karten und zwei Zeitstrafen gegen Aschheim prägen die Verlängerung.

„Wir waren am Abend beim gemeinsamen Grillen eigentlich alle schon wieder ziemlich gut drauf“, hakte Matthias Trägner den ausgerechnet im 70. Jubiläumsjahr verpassten ersten Landesliga-Aufstieg der Fußballer in der Vereinsgeschichte des FC Aschheim schnell ab: „Natürlich wäre es schön gewesen!“

Dabei bestand für den FCA-Vorstand und für viele weitere Protagonisten nach dem 1:2 beim SV Planegg-Krailling durchaus Diskussionsbedarf. Dies vor allem deshalb, weil Schiedsrichter Markus Hertlein in der zweiten Halbzeit zunächst seine Linie und dann den Überblick verlor. Rot für Marcel Schütz (90.+4) und Blendart Bajraktari (105.) sowie die erste der beiden Zeitstrafen – Hannes Wimmer (90.), Jose Monzonis Montilla (119.) – waren harte Entscheidungen. „Der Schiri hat sich noch bei mir entschuldigt“, sagte Wimmer, der beim Versuch, den Ball zu klären, den Planegger Martin Bauer getroffen hatte.

Schütz verstand nicht, warum er vom Platz flog: „Ich hatte vorher auch etwas abbekommen, dann stand ich Kopf an Kopf mit einem Gegenspieler und hab‘ ihn ein bisschen geschubst.“ SVP-Keeper Marijan Krasnic verließ in diesem Tumult regelwidrig den Strafraum. Bajraktari soll einen hinter ihm laufenden Planegger mit der Hand am Kopf erwischt haben, beteuerte aber seine Unschuld. Matthias Trägner: „Am Schiedsrichter hat’s aber nicht gelegen. Wir haben es im Hinspiel vergeigt – das hätten wir 4:1 gewinnen können.“

Planegg-Trainer Pero Vidak lobte seine Schützlinge für ihre Mentalität: „Insgesamt haben wir es verdient, weil wir, wie ich finde, über die 120 Minuten hinweg die reifere Mannschaft waren – und man hat allen angemerkt, dass sie das Ding machen wollen.“ In seinen Augen passten die Roten Karten und Zeitstrafen nicht zum restlichen Geschehen auf dem Rasen. „Eigentlich bin ich ein temperamentvoller Mensch, aber ich habe gesehen, dass ich besser ruhig bleibe. Ich habe bei uns die Gemüter auf der Bank und auf dem Platz ein bisschen beruhigen können – das hat sich ausgezahlt“, so Vidak.

Für den SV Planegg-Krailling hat die Partie vom Samstag unter Umständen noch ein Nachspiel, weil ein Ordner während einer lebhaften Diskussion unter den Protagonisten auf dem Rasen das Spielfeld betrat und Aschheimer Akteure von Planegger Akteuren wegschob. „Der Platzordnungsdienst bleibt weisungsgebunden. Er muss auch bei den ihm übertragenen Aufgaben eventuellen Anweisungen des Veranstalters Folge leisten; natürlich nur, soweit diese nicht rechtswidrig sind“, heißt es beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) im Leitfaden zum Einsatz von Platzordnern. Mit seiner Weisung übernehme der Veranstalter die Verantwortung für die angeordnete Maßnahme: „Verletzen Platz- oder auch Gastverein ihre Verpflichtungen zur Platzordnung, erfolgt durch das zuständige Sportgericht eine Ahndung nach § 73 Rechts- und Verfahrensordnung des BFV: Es droht eine Geldstrafe und in schweren Fällen sogar Punktabzug.“