FC Aschheim verliert in Ampfing und fällt weiter zurück

Der FC Aschheim musste sich Ampfing (blau) geschlagen geben. – Foto: Michael Buchholz

Zweite Niederlage in Folge: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben es durch das 0:3 beim TSV Ampfing erneut verpasst, in Sachen Aufstiegsrelegation vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen und mussten obendrein zusehen, wie Spitzenreiter VfB Forstinning seinen Vorsprung auf jetzt sieben Punkte ausbaut.

Während die Gastgeber ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigten, bekam der Tabellenzweite seine PS einmal mehr nicht auf die Straße und schwächte sich zudem selbst, als Innenverteidiger Blendart Bajraktari in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah. Obendrein musste Aschheims Trainer Vincenzo Contento auf seinen Bruder Diego verzichten. Der 35-Jährige hatte kurzfristig wegen eines Charity-Spiels mit der World Squad der FC Bayern abgesagt – bei dem U19-Projekt unterstützt er Trainer Roy Makaay. Erschwerend sei hinzugekommen, dass er sein Team auf einigen Positionen habe umbauen müssen, so Coach Contento: „In letzter Zeit haben wir sehr viele angeschlagene Spieler.“