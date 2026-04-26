FC Aschheim verliert 0:3 in Ampfing und fällt weiter zurück

Jubel über den Titel: Schale Mehmet Ekici (r.) feiert 2010 mit dem FC Bayern auf dem Münchner Ratshausbalkon die Deutsche Meisterschaft, neben ihm (v.r.) Diego Contento und David Alaba. – Foto: imago sportfotodienst

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim kassierten die zweite Niederlage in Folge. Der Rückstand auf Spitzenreiter Forstinning wächst auf sieben Punkte.

Zweite Niederlage in Folge: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben es durch das 0:3 beim TSV Ampfing erneut verpasst, in Sachen Aufstiegsrelegation vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen und mussten obendrein zusehen, wie Spitzenreiter VfB Forstinning seinen Vorsprung auf jetzt sieben Punkte ausbaut.

Während die Gastgeber ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigten, bekam der Tabellenzweite seine PS einmal mehr nicht auf die Straße und schwächte sich zudem selbst, als Innenverteidiger Blendart Bajraktari in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah. Obendrein musste Aschheims Trainer Vincenzo Contento auf seinen Bruder Diego verzichten. Der 35-Jährige hatte kurzfristig wegen eines Charity-Spiels mit der World Squad der FC Bayern abgesagt – bei dem U19-Projekt unterstützt er Trainer Roy Makaay. Erschwerend sei hinzugekommen, dass er sein Team auf einigen Positionen habe umbauen müssen, so Coach Contento: „In letzter Zeit haben wir sehr viele angeschlagene Spieler.“

In der mitunter hitzigen Partie brachte Kevin Kuffel seine Farben in Führung (20.) und schnürte im zweiten Durchgang den Doppelpack (53.). „Wir sind gut in die zweite Halbzeit gestartet und fangen uns dann durch einen unnötigen Ballverlust im Mittelfeld einen Konter ein“, sagte Contento. Auf der Gegenseite hatte Jose Monzonis Montilla kurz zuvor die Topchance zum 1:1 ausgelassen (50.), als er ebenso an Ampfings Keeper Domen Bozjak scheiterte wie wenig später Mehmet Ekici, der einen von Marcel Spitzer verschuldeten Handelfmeter nicht nutzen konnte (57.). Nach einem Eckstoß machte Alexander Spitzer per Kopfballtor alles klar (65.).