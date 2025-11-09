FC Aschheim trotzt Unterzahl und kassiert späten Ausgleich

Nach früher Roter Karte für Torwart Schmauß verteidigt Aschheim lange die Führung, ehe Miesbach per Elfmeter ausgleicht.

Einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Angesichts der Umstände im Heimspiel gegen den SV Miesbach vermochte diese Frage vermutlich keiner im Umfeld des FC Aschheim schlüssig zu beantworten.

Denn einerseits schlugen sich die Bezirksliga-Fußballer des FCA in Unterzahl über 80 Minuten lang hervorragend und gingen verdient in Führung, andererseits handelten sie sich auf der Zielgeraden der Begegnung noch den Ausgleich ein.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie hat mit einem Mann weniger einen Super-Fußball gespielt und kaum etwas zugelassen. Vielleicht hätten wir hinten raus ein bisschen cleverer sein können“, sagte FCA-Trainer Vincenzo Contento. In der 9. Minute sah Maximilian Schmauß die Rote Karte: Miesbachs Torjäger Josef Sontheim umkurvte nach einem Zuspiel von Florian Haas den FCA-Torwart, schoss am Tor vorbei und fiel dann. Schiedsrichter Benedict Oshowski verwies Schmauß ohne Zögern des Feldes. „Es gab keine Berührung von Maximilian“, ist Coach Contento sicher. Marcel Schütz ging raus, der noch kränkelnde Pascal Jakob rückte zwischen die Pfosten und parierte gleich den Freistoß von Drilon Shukaj.

Die Gäste taten sich schwer, aus ihrer numerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen. Statt die entstandenen Räume klug zu nutzen, versuchten sie es allzu oft mit langen Bällen und gerieten sogar in Rückstand. Eine Freistoßflanke von Diego Contento wehrten die Miesbacher zu kurz ab, und Alexander Gschwend beförderte den Ball mit dem Rücken zum Tor in die Maschen (45.+1). Der Heimelf erarbeitete sich ein Chancenplus, allein Didier Nguelefack schnupperte mehrfach am Torerfolg (39./58./79.). Als dann Jakob „einigermaßen unnötig“ (Trainer Contento) Sontheim im Strafraum legte, verwandelte der den Elfer zum 1:1-Endstand (80.). (guv)

FC Aschheim – SV Miesbach 1:1 (1:0) Aschheim: Schmauß – Idrizovic, Gschwend, Schubert, Wimmer – D. Contento, Mustafov (80. Antonic), Trabelsi, Schütz (12. Jakob) – Saponaro (71. Wolf), Nguelefack Tore: 1:0 Gschwend (45.+1), 1:1 Sontheim (80., Foulelfmeter) – Rot: Schmauß (9.) – Schiedsrichter: Benedict Oshowski (TSV Berchtesgaden) – Zuschauer: 120