FC Aschheim: Training und Taktik statt Testspiel

Statt Test waren Training und Taktik-Schulung angesagt: Nachdem Nordost-Landesligist SG Quelle Fürth das für Samstag geplante Vorbereitungsspiel tags zuvor abgesagt hatte, machten die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim das Beste aus der Situation.

„Es war natürlich nicht schön, dass nach dem Spiel gegen Deisenhofen nun auch dieses Match ausgefallen ist, aber wir haben das genutzt, um miteinander zu frühstücken, einige taktische Dinge zu besprechen und diese dann gleich in einem Duell Elf gegen Elf auszuprobieren – wir haben ja einen großen Kader“, sagte Aschheims Sportlicher Leiter Denis Hartmann.

Die runderneuerte FCA-Truppe wäre nur zu gerne gegen Fürth angetreten, schließlich wollten sie dabei ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt bei der 3:9-Niederlage gegen Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald. Nach Toren von Milan Zargar (5. Minute/Elfmeter und 8. Minute) lag seine Elf früh 0:2 hinten, meldete sich aber mit einem Doppelschlag von Neuzugang Didier Nguelefack (18./20.) zurück und ging mit einem 2:3-Rückstand – David Halbich traf praktisch mit dem Pausenpfiff – in die Kabine. „Nach der guten ersten Halbzeit ging es dann gegen einen richtig starken Gegner dahin, Grünwald hat 90 Minuten Gas gegeben und unsere Fehler konsequent bestraft“, sagte Denis Hartmann. Für die Heimelf traf im zweiten Durchgang nur Marcel Schütz (83.), die Gäste bejubelten Tore von Niklas Kern (67./75./90.), Laris Stepanovic (58./80.) und Tim Schmidle (47.).

Den ersten Probelauf gegen Landesliga-Absteiger SV Pullach bezeichnete FCA-Trainer Vincenzo Contento als „sehr ordentlich“, und das nicht nur wegen des 7:1-Kantersieges: „Mir war wichtig zu sehen, wie sich die neuen Jungs integrieren – und da war ich sehr positiv überrascht.“ Außer Torjäger Antonio Saponaro (58.) und Laurens Frieß per Eigentor (25.) trafen mit Hannes Wimmer (5.), Didier Nguelefack (40./55.), Sinisa Antonic (48.) und Joshua Goodluck (61.) vier Neuzugänge. Als 14. Akteur war zuletzt noch der 20-jährige Angreifer Goodluck vom BC Attaching zum FCA gekommen. Contento: „Besonders gefreut hat mich, dass wir unsere Chancen vor dem Tor gut genutzt haben – das ist in solchen Spielen nicht selbstverständlich.“

Vor dem Saisonstart am Freitag, 25. Juli (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Töging testen die Aschheimer an diesem Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen den Kirchheimer SC und empfangen dann am Sonntag, 20. Juli (15 Uhr) noch die SpVgg Altenerding. (guv)