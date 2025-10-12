FC Aschheim setzt sich beim TSV Ebersberg mit 2:1 durch

Im Duell mit dem Abstiegskandidaten kämpft sich der FC Aschheim nach Rückstand zum Sieg und bleibt Tabellenzweiter vor dem Topspiel.

Da hätte sich der Favorit doch beinahe die Zähne ausgebissen: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim gewinnen beim abstiegsgefährdeten TSV Ebersberg mit 2:1 und gehen als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter VfB Forstinning ins Topspiel am kommenden Freitag. „Wir haben uns ganz schön schwergetan“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento und lobte die Leistung von Aufsteiger Ebersberg: „Kompliment, die Mannschaft war giftig und hat aggressiv gepresst. Das war letztlich ein dreckiger Sieg.“ Seine Elf habe gewusst, dass die Aufgabe schwierig werde, „und dann verschlafen wir die erste Viertelstunde komplett“, ärgerte sich Contento. Die Strafe folgte auf dem Fuße: In der 10. Minute bekamen die Aschheimer den Ball in mehreren Anläufen nicht aus der Gefahrenzone, und Ägidius Wieser traf als Nutznießer der Ping-Pong-Aktion aus 16 Metern zur Ebersberger Führung. Womöglich war das der Hallo-wach-Effekt, den die Gäste brauchten, denn wenig später glichen sie schon aus. Die Ebersberger Abwehr war bei einer Flanke von Diego Contento unsortiert, und Burhan Mustafov drückte den Ball zu seinem ersten Pflichtspieltor im FCA-Trikot über die Linie (19.). Der Favorit kam nach der Pause besser zurecht, konnte aber weiter keine großen spielerischen Akzente setzen. Mehr noch: Aschheims Keeper Pascal Jakob musste zweimal in höchster Not klären. Stattdessen traf Marcel Schütz, als er den Ball aus 18 Metern bei seinem ersten Saisontreffer zum 2:1 ins Tor schlenzte (70.). Weil Patrik Pancic mit Gelb-Rot runter musste (81.), beendete der FCA das Spiel in Unterzahl.

TSV Ebersberg – FC Aschheim 1:2 (1:1) FC Aschheim: Jakob – Idrizovic, Gschwend, Pancic, Wimmer – Di. Contento, Mustafov (66. Wolf), Trabelsi, Schütz (71. Antonic) – Saponaro (83. Wagner), Nguelefack (90. Effiong); Tore: 1:0 Wieser (10.), 1:1 Mustafov (19.), 1:2 Schütz (70.); Gelb-rote Karte: Pancic (81.) – Schiedsrichter: Niklas Hampel (SV Mammendorf); Zuschauer: 130