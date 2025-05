FC Aschheim: Schwache Rückrunde endet mit Niederlage

Nach einer 1:2-Niederlage gegen den SC Eintracht Freising haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim die Saison als Tabellensechster und ihre schwache Rückrunde mit nur 15 Punkten als 15. abgeschlossen. Denis Hartmann war froh, einen Strich unter die so verheißungsvoll begonnene Spielzeit ziehen zu können. „Es war einfach mehr drin für uns“, sagte Aschheims Sportlicher Leiter: „Wir haben den Abend noch gemütlich im Roberto Beach ausklingen lassen, für das Team hinter dem Team laufen die Planungen für die neue Saison weiter.“ Gegen den finalen Rangvierten Eintracht Freising geriet der FCA bei seiner sechsten Heimpleite vor 30 Unentwegten früh in Rückstand. Daniel Müller bediente auf der rechten Seite Fabrizio Brandes, der sich problemlos gegen Alexandros Takiris behauptete und flach in die Mitte passte, wo Alexander Mrowczynski den Ball für den sträflich freien Torschützen Stefan Mikerevic durchließ (6.). Nach einer knappen Viertelstunde waren die Gastgeber auch im Spiel, kamen durch Falk Schubert zu einem ersten gefährlichen Abschluss (22.), ehe Schubert mit einem Pass in die Tiefe dem durchstartenden Antonio Saponaro sein 18. Saisontor auflegte (27.). Dessen Sturmpartner ließ nach Vorarbeit von Saponaro die Top-Chance zur Führung aus (41.). Das 2:1 in der nun ausgeglichenen Partie fiel auf der anderen Seite: Die FCA-Abwehr verteidigte allzu sorglos, Liam Russo wurde noch geblockt, doch Marcel Hack schob zum Freisinger Siegtreffer ein (65.).

FC Aschheim – SC Eintracht Freising 1:2 (1:1) FCA: Ertl – Müller, Ketikidis, Baumgärtel, A. Contento (83. Uysal), Baumgärtel – Takiris (65. Wilson), Trabelsi (89. Nuryar), Schubert, Schütz (70. Höglmeier) – Saponaro, Handanovic (83. Uhrich) Tore: 0:1 Mikerevic (6.), 1:1 Saponaro (27.), 1:2 Hack (65.); Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic (FC Phönix Schleißheim) Zuschauer: 30