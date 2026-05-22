FC Aschheim schlägt Karlsfeld 2:0 – doch Trainer warnt vor Rückspiel

Trainer Vincenzo Contento: „Wir haben noch gar nichts gewonnen.“ – Foto: Dieter Michalek

Der FC Aschheim hat das Hinspiel der Relegation gegen den TSV Eintracht Karlsfeld mit 2:0 gewonnen. Trainer Vincenzo Contento bezeichnet das Ergebnis trotzdem als „sehr gefährlich".

Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel war die Erleichterung bei Vincenzo Contento deutlich zu spüren. „Wir haben es gut gemacht, die Räume zugestellt und nicht viel zugelassen“, freute sich der Trainer des FC Aschheim über den großen Schritt seiner Fußballer im Relegationsduell mit dem Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld. „Aber wir wissen auch, dass wir noch gar nichts gewonnen haben und dieses 2:0 ein sehr gefährliches Ergebnis ist – gerätst du in Karlsfeld in Rückstand, kann es ganz schnell ganz anders laufen.“

Sein Gegenüber Florian Hönisch hätte sich für das verlorene Hinspiel insgesamt mehr Tempo gewünscht, vermisste aber auch die Klarheit in den Aktionen seiner Schützlinge und eine Grundsicherheit in der Abwehr. „Wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde spielen können und kein Tor geschossen“, stellte sein Mitstreiter Florian Beutlhauser fest: „Wir hatten drei hundertprozentige Chancen und machen keine. Den Gegner lassen wir mit zwei einfachen Toren ins Spiel kommen. Das zeigt, warum wir in der Abstiegsrelegation stehen.“

Die Aschheimer wiederum haben sich aus dem Bezirksliga-Abwärtssog mit fünf Partien ohne Sieg herausziehen können und gehen gestärkt ins nächste Duell. „Wenn wir wieder so eine geschlossene Mannschaftsleistung hinlegen, hinten stabil bleiben und vorne immer wieder gute Lösungen finden, haben wir gute Chancen, die zweite Runde zu erreichen“, sagte Coach Contento.

Der 43-Jährige hofft, dass die am Mittwoch mehr oder weniger humpelnd ausgewechselten Mehmet Ekici, Blendart Bajraktari und Antonio Saponaro im Rückspiel (Samstag, 16 Uhr) wieder zur Verfügung stehen: „Es sieht im Moment schon so aus, als könnten alle drei dabei sein“, sagte Coach Contento, der sicherlich erneut auf die Treffer von Saponaro baut. „Es geht wieder bei null los – das erste Spiel müssen wir komplett vergessen. Und mit ihren Zuschauern im Rücken werden die Karlsfelder mit Sicherheit voll da sein“, warnte der Doppel-Torschütze des Hinspiels. Der offensive Teeo Pejazic und der defensive Alessandro Contento sind auf dem Weg zurück in den FCA-Kader. (guv)