FC Aschheim ringt Spitzenreiter VfB Forstinning Remis ab

Didier Nguelefack sichert dem FC Aschheim mit spätem Treffer das 2:2 im Spitzenspiel vor 420 Zuschauern – Bajraktari sieht Rot.

Aschheim – Der große Coup blieb aus, doch ein später Treffer hat den Bezirksliga-Fußballern des FC Aschheim im Spitzenspiel gegen den jetzt noch immer ungeschlagenen Tabellenführer VfB Forstinning einen Punkt beschert. Angreifer Didier Nguelefack – er war ein ständiger Unruheherd – traf in der 88. Minute nach einer Hereingabe von Hannes Wimmer zum 2:2. Ausgerechnet der kurz zuvor eingewechselte Burhan Mustafov hatte die Aktion mit seinem Pass in die Tiefe eingeleitet. „Das haben wir uns verdient, es war ein Duell auf Augenhöhe“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento. VfB-Coach Gerhard Lösch beschlichen „gemischte Gefühle“, doch auch er fand das Ergebnis „letztlich gerecht“.

Die 420 Zuschauer wurden gut unterhalten. Den Protagonisten auf dem Rasen gelang längst nicht alles, doch es war es eine intensive, umkämpfte Partie. Die Gäste bestraften gleich den ersten Fehlpass in der Aschheimer Abwehr, und nach 23 Sekunden zappelte der Ball im Netz: Leo Gabelunke bediente Nikolas Reitner, der traf per Direktabnahme. Die Gastgeber grübelten nicht lange, Nguelefack setzte sich nach Pass von Marcel Schütz auf der rechten Seite durch und traf den Pfosten (2.). Forstinning gewann anfangs vorne fast jeden zweiten Ball, machte aber zu wenig daraus, Aschheim biss sich ins Spiel. Als dann Diego Contento im Zweikampf mit Forstinnings Ajlan Arifovic zu Fall kam, und es Strafstoß gab, ließ sich Antonio Saponaro diese Chance nicht entgehen (27.). VfB-Coach Gerhard Lösch war mit dem Pfiff nicht einverstanden: „Ein Offensivfoul.“ Saponaro vergab dann die Großchance zur Führung, als er nach Nguelefacks Zuspiel den Pfosten anvisierte (42.).

In der zweiten Hälfte nutzten die Gäste ihre erste gute Chance zur erneuten Führung: Mike Opara tankte sich links durch, in der Mitte vollstreckte Emir Yildirim (60.). Nach Gelb-Rot gegen Arifovic (69.) kam Aschheim wieder auf und blieb trotz des Platzverweises von Blendart Bajraktari (77. – Notbremse gegen Opara) unermüdlich dran.