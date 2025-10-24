FC Aschheim reist mit Zuversicht zum Spiel nach Zorneding

Trainer Contento muss gegen den TSV Zorneding auf wichtige Spieler verzichten, warnt aber vor dem jungen Gegner und bleibt optimistisch.

Angesichts der deutlich schlechteren Tordifferenz werden die Fußballer des FC Aschheim selbst bei einem Sieg beim TSV Zorneding (Samstag, 14.30 Uhr) dem Spitzenreiter VfB Forstinning am Wochenende vermutlich zur Bezirksliga-Herbstmeisterschaft gratulieren müssen. Das wird den Tabellenzweiten sicher nicht weiter beschäftigen: Zum einen ist die Saison noch lang, zum anderen geht es für die Mannschaft nicht nur darum, den Abstand nach oben (drei Punkte) zu verringern, sondern auch den Vorsprung auf den ersten Verfolger TuS Holzkirchen (fünf Punkte) zu verteidigen.

„Die Stimmung in der Truppe ist super – wir haben das 2:2 gegen Forstinning genau analysiert und dabei festgestellt, dass wir sehr viel richtig gut gemacht haben“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento mit Blick auf das Topspiel am vergangenen Wochenende: „Zweimal nach Rückstand gegen den Tabellenführer zurückzukommen zeigt, wie groß der Wille in der Mannschaft ist.“

Gerade angesichts der Euphorie ob der tollen Bilanz mit erst einer Saisonniederlage (0:2 in Holzkirchen) warnt der FCA-Coach seine Schützlinge vor dem nächsten Gegner: „Das wird ein ähnlich schwieriges Spiel wie das vor zwei Wochen in Ebersberg (2:1, Anm. d. Red.). Zorneding hat eine junge, gut harmonierende Truppe, die Fußball spielen will und die versuchen wird, uns das Leben so schwer wie eben möglich zu machen.“ Der Tabellenneunte ist wechselhaft in seinen Ergebnissen und ließ zuletzt einem 2:3 daheim gegen Saaldorf ein 1:1 in Peterskirchen folgen.

Einige FCA-Spieler kränkeln, vor allem der Einsatz von Hannes Wimmer ist daher fraglich. Auf jeden Fall nicht dabei sind Patrick Müller (noch nicht richtig fit), Robin Wolf (privat verhindert) und Blendart Bajraktari (Rot-Sperre). Diego Contento ist mit dem FC Bayern unterwegs und schafft es womöglich nicht rechtzeitig zum Spiel. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – A. Contento, Gschwend, Pancic, Idrizovic – Schütz, Schubert, Trabelsi, Mustafov – Saponaro, Nguelefack