FC Aschheim reist mit Chaos-Kader zum FC Phönix München

Der Bezirksligist hat zum Saisonstart null Punkte geholt und steht vor dem Auswärtsspiel am Sonntag ohne mehrere Stammspieler da. Einige Akteure sind noch drei Wochen im Urlaub.

Null Punkte und 2:9 Tore: Die Fußballer des FC Aschheim haben sich zum Auftakt der Bezirksliga-Saison mit ihrem nahezu komplett ausgetauschten Kader wie erwartet schwergetan und versprühen vor dem Auswärtsspiel beim FC Phönix München (Sonntag, 15 Uhr) nicht sonderlich viel Optimismus.

„Es hat sich nicht großartig was verändert – die personelle Situation hat sich sogar verschlechtert“, sagt FCA-Trainer Mirza Mesic, der angesichts vieler angeschlagener Akteure und mit Blick auf die Urlaubszeit große Probleme hat, überhaupt genügend Spieler aufbieten zu können. „Es ist echt ein Chaos – viele sind noch weg, einige für drei Wochen, andere haben sich verabschiedet. Wir haben nun einmal keinen so riesigen Kader.“

Immerhin kann Mesic aller Voraussicht nach – bis auf zwei Ausnahmen – mit der Mannschaft beginnen, die am vergangenen Freitag der SpVgg Kammerberg mit 1:4 unterlag. Stammtorwart Amar Isakovic rückt für den eingesprungenen Thomas Pietzuch zwischen die Pfosten, dafür muss umgekehrt der erfahrene Kapitän Falk Schubert (Urlaub) in der Defensive ersetzt werden.

Kontrahent FC Phönix München meldete sich heuer nach fünf Spielzeiten in der Kreisliga in der Bezirksliga zurück, startete mit zwei Niederlagen und einem Sieg (4:1 gegen Kammerberg) in die Saison und empfängt den Tabellenvorletzten aus Aschheim als Elfter. „Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir im Kampf um den Klassenerhalt gerade auch gegen die Aufsteiger unsere Punkte sammeln“, hatte FCA-Angreifer Leon Hoffmann nach dem 1:5 beim SV Dornach gesagt. Jetzt muss die Mannschaft angesichts des knappen Personals über sich hinauswachsen, vor allem in den Zweikämpfen klarer dagegenhalten und über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert bleiben. Noch lässt das Team den Gegnern hinten mitunter zu viel Platz und kommt vorne nicht zielstrebig genug in den Strafraum.