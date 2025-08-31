FC Aschheim poliert Heimbilanz auf

Nach 1:0 gegen Saaldorf nur noch zwei Punkte hinter dem Ersten – Diego Contento trifft

Der FC Aschheim spielt eine richtig starke Saison und poliert nun auch die Heimbilanz auf. Mit dem 1:0 (0:0) gegen den SV Saaldorf bleibt man ungeschlagen und kürzte den Abstand zu Spitzenreiter Forstenried (nur 1:1 gegen Miesbach) auf zwei Zähler.

Das knappe Ergebnis täuscht über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Aschheim hatte schon in der ersten Hälfte eine Handvoll Torchancen, aus denen man eigentlich schon ein bis zwei Tore hätte machen müssen. Zusammen mit der defensiven Stabilität war das ein sehr seriöser und erwachsener Auftritt.

Nach dem Seitenwechsel gab es weitere Chancen und da dann auch zwei Aluminiumtreffer. Das Tor des Tages hab man sich dann klassisch erarbeitet und erzwungen. Nach einem Schuss von Wolf aus der Distanz konnte der Keeper den Ball nur abklatschen und der auf der Zehn spielende Diego Contento staubte ab.

Nach dem Schlusspfiff sagte Trainer Stefan Huber, dass sich der Gegner auch bei einem 4:0 oder 5:0 nicht hätte beschweren können. Saaldorf hatte über die kompletten 90 Minuten nicht einen gefährlichen Torschuss. Nach dem wilden 4:4 im letzten Heimspiel gegen Aufsteiger Aschau war dieser kontrollierte auf Auftritt und ein überzeugendes Heimspiel ohne Gegentor definitiv ein Schritt nach vorne. Stefan Huber macht sich derzeit aber noch keine Gedanken über die Tabelle und betont, dass die Entwicklung der Mannschaft erst ganz am Anfang steht.

FC Aschheim – SV Saaldorf 1:0 (0:0) FC Aschheim: Jakob, Bajraktari, D. Contento, Müller, Pancic, Schubert, Antonic (58. Wolf), Idrizovic (80. Mustafov), Trabelsi (90.+1 Hones), Wimmer (86. Gschwend), Nguelefack (90. Wagner). Tor: 1:0 D. Contento (63.). Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Fürstenfeldbruck). Zuschauer: 75