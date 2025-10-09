FC Aschheim: Pflichtaufgabe TSV Ebersberg vor dem Spitzenduell

Am Freitagabend trifft der Tabellenzweite auf den Aufsteiger, der nach schwachem Saisonstart dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.

Auf dem Papier ist es eine Pflichtaufgabe: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen sich beim TSV Ebersberg (Freitag, 20 Uhr) schadlos halten und Spitzenreiter VfB Forstinning weiter auf den Fersen bleiben. Der Tabellenzweite steht nur drei Punkte schlechter da als der VfB und kann in der Woche darauf mit einem Sieg im direkten Duell aufschließen. „Das Spiel gegen Forstinning ist noch gar nicht in unseren Köpfen, unser Fokus liegt allein auf Ebersberg“, sagt Aschheims Trainer Vincenzo Contento und warnt seine Schützlinge davor, die Aufgabe als Selbstläufer zu betrachten: „Das Spiel in Ebersberg ist eines, wie jedes andere auch – wir dürfen auf keinen Fall dahinfahren und denken, die drei Punkte gehören schon uns.“

Nach vier Spielzeiten eine Etage tiefer kehrte der TSV Ebersberg heuer in die Bezirksliga zurück, erlebte mit fünf Pleiten in Serie einen üblen Start, stabilisierte sich dann etwas und findet sich nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Saaldorf (0:5) und in Peterskirchen (0:1) auf Platz 14 wieder. FCA-Coach Contento: „Die Mannschaft braucht die Punkte genauso wie wir. Sie wird alles dafür tun, um da unten herauszukommen und den Kampf annehmen. Wir müssen einfach Gas geben!“

Der frisch gebackene Vater Blendart Bajraktari fehlt den Aschheimern am Freitagabend ebenso wie der noch verletzte Falk Schubert (Muskelfaserriss) und der kränkelnde Alessandro Contento. Ob Kapitän Patrick Müller (Knieschmerzen) in den Kader zurückkehren kann, ist noch fraglich. Das letzte Punktspiel-Duell der beiden Teams liegt eine Weile zurück: Am 19. September 2019 trennte man sich torlos, mit Vincenzo Contento in der Abwehr und Co-Trainer Stefan Huber im Angriff. (nb)