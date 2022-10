FC Aschheim: Per Strafstoß zum Sieg

Knapp, aber verdient: Die Fußballer des FC Aschheim haben beim FC Fatih Ingolstadt mit 1:0 gewonnen und schließen damit die Rückrunde in der Bezirksliga Nord als Tabellensiebter ab.

Aschheim – „Super Leistung!“, lobte Trainer Thomas Seethaler seine Mannschaft nach dem knappen Erfolg beim Drittletzten FC Fatih Ingolstadt. Allerdings musste der Coach des FC Aschheim eine knappe Stunde lang warten, bis der Ball im Netz des Aufsteigers lag – obendrein war es dann ein Strafstoß, der den Gästen den verdienten Sieg brachte. Zwei Minuten zuvor war der Pfiff des Unparteiischen noch ausgeblieben, als Alpay Özgül aus Seethalers Sicht im Strafraum klar gefoult wurde (60.). Kurz darauf wurde der FCA-Angreifer erneut „gefällt“, wie Seethaler es ausdrückte, und diesmal gab es den Elfmeter: Alessandro De Marco verwandelte vom Punkt (62.).

Auf dem tiefen Geläuf des Rasenplatzes entwickelte sich eine kampfbetonte Begegnung, in der die Aschheimer Feldvorteile und vor allem die klareren Abschlüsse hatten. Die besten Gelegenheiten boten sich De Marco, der zunächst in der 25. Minute mit einem Kopfball aus fünf Metern am gut reagierenden Marco Ernhofer scheiterte und dann im zweiten Durchgang bei einer Großchance nach Vorarbeit des eingewechselten Milorad Stanojevic erneut im Fatih-Keeper seinen Meister fand (76.). Kurz darauf versprang dem freistehenden Stanojevic am Sechzehner der Ball beim Versuch, das Zuspiel von Özgül direkt zu verwandeln (78.). Seethaler: „Es ist einfach wichtig, dass wir uns für den betriebenen Aufwand besser belohnen!“

Die Gastgeber bissen sich an der sicher stehenden Aschheimer Deckung die Zähne aus und schossen nur ganz vereinzelt mal aufs Tor. „Wir wollten drei Punkte – egal wie“, sagte Seethaler, der mit der Ausbeute von 25 Hinrunden-Zählern zufrieden ist. (guv)

FC Fatih Ingolstadt - FC Aschheim 0:1 (0:1)

Aschheim: Jakob - Schubert, D. Müller (63. Takiris), Luzzi (67. Stanojevic) - Finke (83. A. Contento), Petermeier, D. Contento, V. Contento, P. Müller - De Marco (90. Gremm), Özgül (86. Willer).

Tore: 0:1 De Marco (62./Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Niklas Hampel (SV Mammendorf) - Zuschauer: 55.