FC Aschheim muss in Kammerberg nur auf Contento verzichten

Für genau solche Partien hatte Seethaler zuletzt schon stets die volle Ausbeute gefordert, richtig funktioniert hat das allerdings nicht – gerade bei den beiden Unentschieden gegen die abstiegsgefährdeten Neulinge Untermenzing (2:2) und Günzlhofen (1:1) ließ die Mannschaft wertvolle Punkte liegen.

Jetzt wollen die Aschheimer „den Flow“ aus dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Rohrbach mitnehmen und dann nach Punkten mit dem Gegner gleichziehen. Im Angriff lief es dabei richtig rund, hinten ließ man auch nicht viel anbrennen. Seethaler: „Da war der erste Ball mal nicht gleich drin, aber am besten kassieren wir gar kein Tor.“ In dieser Saison stand für den FCA beim 1:0 in Attaching erst einmal die Null.