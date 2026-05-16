FC Aschheim möchte kurz vor der Relegation nichts mehr herschenken

Trainer Vincenzo Contento (Aschheim) erwartet, „dass die Jungs die Konzentration hochhalten“. – Foto: Sven Leifer

Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ist fix – jetzt geht es für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim darum, im letzten Saisonspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Zorneding (Samstag, 14 Uhr) vor eigenem Publikum das richtige Maß zwischen notwendiger Erholung und unerlässlicher Anspannung zu finden. „Für uns ist die Partie Teil der Vorbereitung auf den Start in die Relegation am kommenden Mittwoch und daher entsprechend wichtig“, sagt denn auch Aschheims Trainer Vincenzo Contento.

Heute, 14:00 Uhr FC Aschheim FC Aschheim TSV Zorneding Zorneding 14:00 PUSH

Kein Spaziergang zum Abschluss

Noch bedeutsamer ist die Begegnung für den TSV Zorneding (27 Punkte): Die Mannschaft steht mit dem Rücken zur Wand, wartet seit nunmehr sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis und tritt im Falle einer Niederlage womöglich den direkten Weg in die Kreisliga an. Gewinnt das aktuelle Schlusslicht TSV Siegsdorf (25 Punkte) nämlich zeitgleich sein Heimspiel gegen den SV Bruckmühl, rutscht Zorneding auf den letzten Tabellenplatz ab. Holen die Gäste einen Punkt in Aschheim, geht’s für sie in jedem Fall in die Relegation, weil sie im Falle eines Falles den direkten Vergleich gegen Siegsdorf (2:1, 2:2) für sich entschieden hätten.