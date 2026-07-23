FC Aschheim mit nur fünf Spielern aus Vorjahr: Trainer rechnet mit Abstiegskampf

Trainer Mirza Mesic muss beim FC Aschheim improvisieren. – Foto: Fupa

Der FC Aschheim startet mit einem komplett neuen Kader in die Bezirksliga-Saison. Nur fünf Spieler sind aus dem Vorjahr geblieben, eine Woche vor Saisonstart hatten noch fünf Akteure keine Spielberechtigung.

Auch am Donnerstagabend saß Steffen Tripke wieder in seinem Büro im Sportpark des FC Aschheim. „Gefühlt habe ich den Raum in den letzten Wochen so gut wie gar nicht verlassen, weil es bei all den Wechseln hin und her einfach zu viel zu tun gab“, sagte der Teammanager des Fußball-Bezirksligisten und fügte hinzu: „Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen haben.“

Es sah tatsächlich lange nicht danach aus. Bis auf Falk Schubert, Pascal Schütz, Mark Scholler, Amar Isakovic und Domenico Contento – der 41-Jährige bleibt dem Team anders als seine Brüder Diego, Alessandro und Vincenzo (Trainer) zunächst einmal erhalten – hat sich der Kader der so erfolgreichen Vorsaison in alle Winde zerstreut. Als sich die Vereinsverantwortlichen unmittelbar vor dem Start in die Relegation und damit auch vor einem möglichen ersten Aufstieg in die Landesliga entschieden, angesichts der schwierigen Finanzlage den Fokus verstärkt auf die Entwicklung junger Spieler zu legen, stand die Zukunft der Mannschaft in den Sternen.

Der neue Chefcoach Mirza Mesic und sein Co-Trainer Markus Kämmerer übernahmen nach dem Scheitern in der Relegation. Das Duo stand in der ersten Juni-Woche vor einem Scherbenhaufen und einer Mammutaufgabe. „Wir haben tatsächlich bei null angefangen – und vor einer Woche hatten wir noch fünf Akteure im Kader, für die keine Spielberechtigung für die Liga vorlag“, sagte Mesic am Mittwoch. Inzwischen wartet nur der vom Kreisligisten SV Weichs gekommene Angreifer Edouard Amissi auf das entsprechende Dokument.

Mesic geht davon aus, dass seine Schützlinge von Beginn an gegen den Abstieg spielen: „Es wird sicher sehr schwer, aber ich bin einfach optimistisch. Es erwartet niemand etwas von uns, und wir können eigentlich nur positiv überraschen.“ Er wisse, was auf ihn zukommt, so der 46-Jährige: „Ich freue mich und stelle mich gerne dieser Herausforderung.“

Die besteht darin, dass zahlreiche junge Spieler – so kommt mit Art Bitiqi, Luca Jovicic, Julian Kamleiter und Ethan Wältner unter anderem ein Quartett aus der U19 des VfR Garching – an den Herrenbereich herangeführt werden müssen. „Wir haben viele Jungs dabei, die großes Potenzial haben. Sie bekommen die Zeit, um sich weiterzuentwickeln.“ Vom Landesliga-Absteiger SVN München stoßen Altan Duman (20, früher auch TSV 1865 Dachau) und Christ Makangilu (22, früher auch SV Pullach) dazu. Mesic ist bewusst, dass da noch viel Arbeit auf ihn wartet: „Ein bisschen mehr Zeit in der Saisonvorbereitung hätte uns sehr geholfen, schließlich trainieren die Spieler jetzt erst in der vierten Woche intensiv miteinander.“

Auf die Ergebnisse der Testspiele legten die Verantwortlichen keinen großen Wert – ihnen war wichtiger, dass sich nach und nach eine Mannschaft findet. Auf ein 1:5 gegen Landesliga-Aufsteiger FC Moosinning folgte ein 1:8 gegen den Liga-Rivalen SC Eintracht Freising, den Mesic neben dem TSV Eintracht Karlsfeld als Titelkandidaten auserkoren hat. Dem Ost-Bezirksligisten SV Aschau unterlag man dann nach einem späten Gegentor mit 0:1, ehe sich die Elf bei der Generalprobe am vergangenen Samstag mit einem 1:1-Unentschieden vom Kreisligisten SV Zamdorf trennte. Altan Duman glich per Foulelfmeter (53.) die Zamdorfer Führung durch Kevin Becker (48.) aus. Mesic: „Wir machen Fortschritte.“ (guv)