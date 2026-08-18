FC Aschheim mit null Punkten gegen Aufsteiger Türk Spor Garching

Der FC Aschheim tritt am Mittwoch beim FC Türk Sport Garching an. Der Vizemeister der Vorsaison hat in drei Spielen noch keinen Punkt geholt und 15 Gegentore kassiert.

Die eine Mannschaft ist vergangene Saison Vizemeister in der Bezirksliga Nord geworden und erst in der Relegation gescheitert, die andere frisch in diese Spielklasse aufgestiegen. Und doch geht jener Neuling, der FC Türk Sport Garching, nicht etwa als Außenseiter in das Heimduell am heutigen Mittwoch um 19 Uhr gegen den FC Aschheim. Vielmehr ist der Tabellenzweite der Vorsaison in der Rolle des Underdogs.

„Unser Ziel sind ganz klar die nächsten drei Punkte“, sagt Thomas Schreiner, der Kapitän des FC Türk Sport, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt. Demgegenüber hadert FCA-Trainer Mirza Mesic vor dem Landkreis-Derby mit der angespannten Personallage in Aschheim. „Es ist sehr schwierig für uns, weil wir ja sowieso schon sehr viele verletzte Spieler haben und in der Urlaubszeit jetzt mit einem knappen Kader antreten müssen“, sagt der 46-Jährige. „Wie soll sich denn unter diesen Umständen eine Mannschaft finden, wenn sie immer wieder anders zusammengewürfelt auf dem Platz steht?“

Aschheimer kämpfen mit dem Umbruch

Bisher jedenfalls hat der FCA nach dem Riesenumbruch im Sommer in dieser Saison noch nichts zerrissen: In drei Spielen hat der Club noch keinen Punkt geholt, aber 15 Gegentore kassiert. Trauriger Tiefpunkt war eine 0:6-Klatsche beim Aufsteiger FC Phönix München am vergangenen Wochenende.

Nun bekommt es Aschheim also mit dem nächsten Liganeuling zu tun, der von vielen Experten freilich als eines der Topteams der Liga gesehen wird. Schließlich haben die Garchinger im Sommer etliche Neuzugänge geholt, die schon höherklassig gespielt haben. Und bislang ist der Aufsteiger den hohen Erwartungen auch gerecht geworden: In vier Spielen gab’s drei Siege, die jedoch allesamt erst durch Tore in der Nachspielzeit besiegelt wurden.

„Wir wollen jetzt auch mal ein Spiel souverän gewinnen“, fordert Thomas Schreiner vor dem Heimauftritt gegen den Tabellenletzten aus Aschheim. „Ich möchte diesmal nicht bis zum Ende zittern müssen.“