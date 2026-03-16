FC Aschheim: Mit Erfolg in Töging den Titelkampf verschärfen

Der FC Aschheim will in Töging siegen und Spitzenreiter Forstinning näher kommen. Trainer Contento warnt vor einem harten Kampfspiel.

Jetzt gilt es für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim: Mit einem Sieg im Nachholspiel beim FC Töging (Dienstag, 20 Uhr) kann der Tabellenzweite den Abstand auf Spitzenreiter VfB Forstinning auf einen Punkt verkürzen und den Titelkampf verschärfen. Kontrahent Töging ist wie die letzten drei FCA-Gegner Siegsdorf (2:1), Aschau (3:0) und Waldperlach (4:0) oder auch der nächste Gegner Saaldorf (Sonntag, 14 Uhr) im unteren Tabellendrittel beheimatet.

„Das macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter, da kommt einiges auf uns zu – das hat gerade auch unser letzter Erfolg gegen Siegsdorf gezeigt“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento. Der FC Töging war schon in der Hinrunde eine harte Nuss für seine Schützlinge gewesen, beim 1:1 hatten die Aschheimer gefühlt Torchancen für drei Partien und mussten am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. Der Drittletzte unterlag zuletzt bei Tabellenführer Forstinning mit 0:2 und hat damit von den letzten sechs Liga-Spielen deren fünf verloren.

FCA-Coach Contento geht nicht davon aus, dass seine Elf die Aufgabe allein mit spielerischen Mitteln wird lösen können: „Töging ist jetzt richtig im Abstiegskampf. Wir erwarten eine harte Partie und müssen uns auf ein Kampfspiel einstellen.“ (ps)