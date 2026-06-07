FC Aschheim meldet Mirza Mesic als neuen Cheftrainer

FC Langengeisling gegen FC 1927 Oberau – Foto: Christian Riedel

Wenige Tage nach dem Scheitern in der Relegation hat der Bezirksligist einen Nachfolger für Vincenzo Contento gefunden. Der 46-Jährige trainierte zuletzt die Frauen des FC Langengeisling.

Die Lage beim Fußball-Bezirksligisten FC Aschheim ist noch unübersichtlich, doch die Vorbereitungen auf die neue Saison sind wenige Tage nach dem Scheitern in der Landesliga-Relegation und trotz einer Welle von Abgängen angelaufen. „Ich habe die Erste und die Zweite Mannschaft beim BFV für den Spielbetrieb gemeldet“, sagte Teammanager Steffen Tripke am Freitag. Tripke ist seit 2018 für den FCA tätig und bestätigte, dass er bleibt: „Mir ist der Verein einfach wichtig. Und es wird weitergehen, wir packen das an.“

Tags darauf vermeldete der 1. Vorstand Matthias Trägner bei der Trainersuche Vollzug – und präsentierte mit Mirza Mesic den neuen Chefcoach und Nachfolger von Vincenzo Contento. „Enzo und ich sind miteinander befreundet, und so hat es recht schnell die ersten Gespräche gegeben“, sagt Mesic, der die Verantwortlichen des Vereins und das Umfeld beim FC Aschheim bestens kennt. Von 2023 bis 2025 betreute er die Frauen der SG FC Aschheim und stieg mit ihnen in die Kreisliga auf.

Mir ist der Verein einfach wichtig. Und es wird weitergehen, wir packen das an.

Steffen Tripke

Anschließend wechselte der 46-Jährige zum Frauen-Bezirksoberligisten FC Langengeisling, den er im Oktober vergangenen Jahres verließ. „Mir ist bewusst, was mich erwartet“, sagt der Sporttherapeut und Fitnesscoach. Noch weiß er allerdings nicht genau, mit wem er fest rechnen kann: „Es ist alles in Bewegung. Am Montag treffen wir uns und reden wieder, am Dienstag trainieren wir erstmals – dann sind auch einige junge Spieler dabei.“

Co-Trainer an Mesic‘ Seite ist Markus Kämmerer – die beiden kennen sich gut. Der Familienvater (verheiratet, zwei Söhne) wirkt seit 26 Jahren als Trainer – vorwiegend in der Jugend. Seit drei Jahren wirkt der selbstständige Vertreter einer Versicherung beim FC Aschheim (C-/B-Jugend), förderte zuletzt Talente in einem separaten Training in Kleingruppen und bildete gemeinsam mit der ehemaligen Jugendleiterin Uschi Niedermeier die sportliche Leitung im Jugendbereich. Aktuell macht der 43-Jährige eine Weiterbildung zum Videoanalysten.

Der FCA setzt aus finanziellen Gründen verstärkt auf die Jugend und baut um das bestehende Gerüst herum eine neue Mannschaft auf. Der Aderlass ist groß. So spielen Angreifer Antonio Saponaro und Abwehrmann Blendart Bajraktari zukünftig für Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning, der sich vor dem FCA zum Meister gekrönt hatte und ebenfalls am Dienstag in die Vorbereitung einsteigt. „Die Qualität der Mannschaft konnte ich ja aus nächster Nähe beobachten“, so der 32-Jährige: „Es gibt dort die richtige Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die schon den Unterschied machen.“

Einen ersten Kontakt zum VfB habe es bereits 2022 nach seiner Saison bei SK Srbija München (18 Tore) gegeben, sagt Saponaro, der auf Trainer Gerhard Lösch und Abteilungsleiter Thomas Herndl große Stücke hält. Forstinnings Coach freut sich auf die beiden Neuen in seinem Kader. „Sapo ist ein feiner Kerl, hat Leader-Qualitäten und will sich auch in der Landesliga behaupten“, sagt er über den Bezirksliga-Torschützenkönig (23 Treffer). Man habe offensiv nachlegen müssen, betont Lösch, der auch in der Innenverteidigung Handlungsbedarf sah: „Blendart hat eine ungeheure Zweikampfwucht.“

Sowohl Bajraktari als auch Saponaro verlassen den Klub mit einem weinenden Auge. „Die Mannschaft hat sich für mich wie eine Familie angefühlt“, sagt der Defensivmann, der im vergangenen Sommer vom FC Stern München gekommen war: „Klar – ich wäre zu gerne mit Aschheim in die Landesliga aufgestiegen, aber ich will jetzt in Forstinning meine Chance nutzen.“ Für Saponaro steht fest: „Die zwei Jahre, die ich in Aschheim verbracht habe, waren fantastisch – voller Liebe und Leidenschaft für diesen Sport. Mehr als allen anderen danke ich dabei Denis Hartmann und Vincenzo Contento, den Anführern dieser Reise.“

Neue Vereine haben außerdem bereits die abwandernden Pascal Jakob (seit 2017 Torwart beim FCA, jetzt FC Alte Haide), Alexander Gschwend (2025, SpVgg Altenerding) und Sayfulla Khutsurov (2025, SV Waldperlach).