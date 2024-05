FC Aschheim: Maue Heimbilanz aufpolieren

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen im Duell mit dem SV Waldeck-Obermenzing ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Aschheim – Aschheim hat in einer wieder einmal sehr engen Saison seine Schäflein mit seinen 46 Zählern bereits ins Trockene gebracht und setzt sich für die restlichen drei Partien ein klares Ziel. „Wir wollen jetzt die 50-Punkte-Marke knacken“, sagt Trainer Vincenzo Contento vor dem Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing (Freitag, 19.30 Uhr).

Nach unten hin kann nichts mehr passieren, nach oben geht noch etwas: Die Elf kann die Runde als Tabellendritter abschließen und würde damit ihre bisher beste Platzierung in der Nord-Staffel feiern, den besten Punkteschnitt hat sie hier mit 42 Punkten in den Spielzeiten 2006/2007 (4.) und 2022/23 (8.) bereits übertrumpft, auch den Bestwert in der Ost-Gruppe (52 in der Saison 2010/2011) hat sie im Blick.

„Die Chemie in der Mannschaft stimmt, wir geben nicht auf, und jeder hat Lust, noch einmal Gas zu geben“, beschreibt Chefcoach Contento die Zeit nach dem unglücklichen 0:1 gegen den SC Grüne Heide. Die Aschheimer legten den Schalter um, blieben zuletzt fünf Spiele in Serie ungeschlagen und liegen in der Auswärtstabelle hinter Meister SV Manching und FC Schwabing (Aufstiegsrelegation) auf Platz drei.

Die eher maue Heimbilanz könnte die Mannschaft gegen den Siebten SV Waldeck-Obermenzing aufpolieren, der ihnen beim 1:1 im Hinspiel spät den Sieg klaute. Vincenzo Contento: „Leicht wird die Aufgabe nicht – das ist eine junge, sehr kompakte Truppe.“ Ob sein Bruder Diego (berufliche Verpflichtungen) auflaufen kann, steht noch nicht fest. vermutlich werde die Startelf der Vorwoche (1:0 in Kammerberg) beginnen: „In jedem Fall bekommen aber die jungen Spieler im Kader ihre Einsatzzeit.“ GUIDO VERSTEGEN

Voraussichtliche Aufstellung: V. Ertl - A. Contento, Schubert, Do. Contento, Müller - Vranjes, Luzzi, Ketikidis, Baumgärtel - Stanojevic, Huang