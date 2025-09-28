FC Aschheim kassiert erste Saisonniederlage

Jetzt ist es passiert, an Spieltag Nummer elf: Die Fußballer des FC Aschheim verlieren erstmals in der Bezirksliga – und zwar 0:2 bei Verfolger TuS Holzkirchen.

Aschheim – Am elften Spieltag und nach zuletzt sechs Partien ohne Gegentor hat es die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim erwischt. Das 0:2 beim TuS Holzkirchen bedeutete die erste Saisonniederlage für den Tabellenzweiten, der jetzt wieder drei Punkte Rückstand auf den weiter ungeschlagenen VfB Forstinning hat.

„Es war nicht unser Tag, vielleicht sind die Jungs angesichts der Serie zuletzt so ein bisschen ins Grübeln geraten“, versuchte FCA-Trainer Vincenzo Contento das Ganze schnell abzuhaken, wohl wissend, dass seine Schützlinge den Vorsprung auf Verfolger Holzkirchen mit einem Sieg auf dann elf Zähler hätten ausbauen können.

Die Gastgeber waren von Anfang an präsent, bissen sich über die Zweikämpfe ins Spiel hinein und gingen bereits nach einer Viertelstunde durch das dritte Saisontor von Stefan Holzinger in Führung. Contento: „Das ist schon unglücklich gelaufen für uns, weil Hannes Wimmer ein paar Minuten zuvor eigentlich das 1:0 für uns machen muss.“ Doch der 23-Jährige scheiterte in aussichtsreicher Position am gut reagierenden TuS-Keeper Maximilian Schömig.

Als dann Routinier Falk Schubert in der 33. Minute mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausschied, brachte das die Mannschaft „aus dem Konzept“ (Contento). Zu allem Überfluss legten die Holzkirchner in der an Torchancen armen Begegnung unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 2:0 nach. Innenverteidiger Patrik Pancic ging im Strafraum etwas ungeschickt hin, verursachte so einen Foulelfmeter und Gilbert Diep verwandelte (45.+1).

Noch blieb den Gästen genug Zeit, um den Schaden zu beheben und am Ende vielleicht wenigstens einen Punkt zu ergattern. Aber der Knoten wollte einfach nicht platzen. „Wir haben ein bisschen Druck gemacht, doch wirklich Zwingendes sprang nicht heraus“, sagte FCA-Coach Contento. Es passte ins Bild, dass sich Blendart Bajraktari dann noch Gelb-Rot einhandelte (90.+4).

TuS Holzkirchen – FC Aschheim 2:0 (2:0) FC Aschheim: Jakob – Wagner, Pancic (89. Luzzi), Bajraktari, Gschwend – Di. Contento, Schubert (33. Antonic), Wimmer, Khutsurov (47. Schütz) – Saponaro (70. Effiong), Nguelefack. Tore: 1:0 Hofinger (15.), 2:0 Diep (45.+1, Foulelfmeter). Gelb-Rote Karte: Bajraktari (90.+4). Schiedsrichter: Florian Semrau (TSV Bergen). Zuschauer: 125.

Es war nicht unser Tag. Vielleicht sind die Jungs angesichts der Serie zuletzt so ein bisschen ins Grübeln geraten.

Trainer Vincenzo Contento