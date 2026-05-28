FC Aschheim kann sich in Relegation keinen Vorteil verschaffen

Couragierter Auftritt: Didier Nguelefack (r.) und die Aschheimer können sich auf dem heimischen Platz keinen Vorteil fürs Rückspiel verschaffen. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Aschheim trennt sich im Relegations-Hinspiel zur Landesliga 1:1 vom SV Planegg-Krailling. Vor 553 Zuschauern scheitern die Gastgeber dreimal am Aluminium.

Die Fußballer des FC Aschheim haben sich im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde zur Landesliga für ihren couragierten Auftritt nicht belohnt und verspielten beim 1:1 gegen den SV Planegg -Krailling den Vorteil für die entscheidende Partie beim Süd-Bezirksligisten (Samstag, 16 Uhr). „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento: „Wir haben es wirklich gut gemacht, waren auch frischer als der Gegner – aber wir müssen natürlich unsere Chancen besser nutzen.“

Das war tatsächlich das Manko im Spiel des Ost-Bezirksligisten, der das Geschehen vor 553 Zuschauern im Sportpark überwiegend bestimmte und defensiv selten ernsthaft in Bedrängnis geriet. Die Gäste verbuchten zwar bei einem Kopfball von Mirza Zahirovic nach Flanke von Aleksandar Demonjic die erste richtig gute Gelegenheit (8.) und gingen im Anschluss an einen Demonjic-Eckstoß mit einem Zahirovic-Kopfballtreffer in Führung (26.), wurden danach aber erst wieder in der Schlussphase gefährlich. Bei einem Freistoß 35 Meter rechts versetzt zwang Demonjic FCA-Keeper Pascal Jakob mit seinem Flachschuss zu einer Parade (89.).

„Ich habe mir von meinem Team spielerisch mehr erwartet, aber das frühe Ausscheiden unserer beiden erfahrenen Sechser hat uns sehr wehgetan“, sagte Planegg-Coach Pero Vidak, der Ante Kraljevic (13.) und Martin Bauer (23.) angeschlagen auswechseln und durch Antonio Matic (22 Jahre) bzw. Noah Hoeglauer (19) ersetzen musste.

Diego Contento – er war früher aus China zurück als offenbar erwartet – setzte für den FCA früh einen ersten Distanzschuss knapp übers Tor (2.), danach scheiterten gleich drei Aschheimer an der Querlatte. Erst köpfte Antonio Saponaro eine Flanke von Hannes Wimmer aus drei Metern ans Gebälk (17. – der Nachschuss von Mirza Idrizovic strich knapp vorbei), dann wuchtete Burhan Mustafov die Kugel per Direktabnahme aus 22 Metern ans Gestänge (24.), und schließlich nagelte Mehmet Ekici einen Freistoß aus 30 Metern an die Latte (29.). Weitere gute FCA-Chancen vor der Pause vergaben Wimmer (34., Kopfball) und Saponaro (38., Flachschuss).

In den zweiten Durchgang startete die Heimelf eher schleppend und hatte Glück, dass die Planegger einen bösen Schnitzer von Innenverteidiger Blendart Bajraktari nicht bestraften (52.). Der FCA fing sich aber wieder und erzielte unmittelbar nach einer Trinkpause den überfälligen Ausgleich. Ekici brachte von links eine Ecke herein, und Alexander Gschwend war mit dem Kopf zur Stelle (73.) – eine perfekte Kopie des Planegger Treffers.

Hatte man im zweiten Durchgang zunächst das Gefühl, dass die tief stehenden Gäste auf den einen entscheidenden Konter lauerten, schienen sie gegen Ende hin die Kräfte zu verlassen. Saponaro hatte nach einem Idrizovic-Zuspiel plötzlich Platz und verzog (83.), dann setzte der Angreifer den Ball nach einer Hereingabe von Nguelefack per Kopf ganz knapp vorbei (90.). Ekici hätte um ein Haar für das Happy End gesorgt, doch SVP-Torwart Marijan Krasnic lenkte seinen 35-Meter-Freistoß soeben noch über den Kasten (90.+2). (guv)

FC Aschheim – SV Planegg-Krailling 1:1 (0:1) FC Aschheim: Jakob – Wimmer, Bajraktari, Monzonis Montilla, Gschwend – Ekici, Mustafov – Di. Contento (76. Schütz), Idrizovic, Nguelefack (90.+1 Scholler) – Saponaro. Tore: 0:1 Zahirovic (26.), 1:1 Gschwend (73.). Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (TSV Bodenmais) – Zuschauer: 553