FC Aschheim kann nach Sieg in Karlsfeld weiter vom Aufstieg träumen

Jubel beim FC Aschheim, der Aufstiegstraum lebt weiter, dagegen muss Karlsfeld (blau) aus der Landesliga absteigen. – Foto: Norbert Habschied

Der FC Aschheim schickt den Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld mit einem Auswärtssieg in die Bezirksliga. Schon am Mittwoch steht das nächste Aufstiegs-Endspiel an.

Im Wissen um die Tatsache, dass die Karlsfelder mehr riskieren mussten, konzentrierten sich die Gäste erst einmal auf die Defensivarbeit – ohne dabei dem Gegner komplett die Initiative zu überlassen. Die Aschheimer mussten dabei auf ihre beiden Ex-Profis verzichten: Mehmet Ekici wurde nach seinem verletzungsbedingten Aus im Hinspiel geschont, Diego Contento vertrat den FC Bayern beim „MoveNow Camp“ in China, das der deutsche Rekordmeister gemeinsam mit der Allianz für junge Talente organisierte.

Die Fußballer des FC Aschheim haben nach dem 2:0 zum Auftakt auch das Rückspiel der ersten Relegationsrunde gewonnen und den Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld mit einem 3:2-Auswärtserfolg in die Bezirksliga geschickt. Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es weiter, wenn der SV Planegg-Krailling in den Sportpark kommt – der Süd-Bezirksligist schaltete den Aschheimer Ortsrivalen SV Dornach aus.

„Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie mit der Hitze zu kämpfen hatten“, sagte Matthias Trägner. Der FCA-Vorstand durfte bereits nach einer Viertelstunde den Führungstreffer bejubeln, als Antonio Saponaro nach Vorarbeit von Hannes Wimmer traf. Die Aschheimer Torgarantie hatte schon im Hinspiel zweimal zugeschlagen, und Saponaro veredelte auch ein Zuspiel von Burhan Mustafov (32.). Der 32-Jährige sorgte vorwiegend im Zusammenspiel mit Didier Nguelefack immer wieder für Gefahr.

Wer gedacht hatte, dass das 0:2 den Karlsfeldern den Stecker gezogen hatte, sah sich getäuscht. Nur wenig später kam Roman Gertsmann allein gegen drei Aschheimer erfolgreich zum Abschluss und schürte so neue Hoffnung bei den Gastgebern (36.). Die bekam einen weiteren Schub, weil Lukas Paunert in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich gelang (45.+1). Trägner: „Da konnten wir von Glück sagen, dass wir nicht noch das dritte Gegentor kassiert haben.“

Die erwartet schwierige Phase gleich nach Wiederanpfiff überstanden die Aschheimer problemlos. Überhaupt machten beide Abwehrreihen einen prima Job und ließen nur wenig zu. Gegen Ende der Partie warf Karlsfeld alles nach vorn und öffnete so Räume, die die Gäste prompt nutzten. Marcel Schütz schloss eine Einzelaktion mit dem sehenswerten Tor zum 3:2 ab (85.). Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Innenverteidiger Falk Schubert schied FCA-Torwart Arben Kuqi verletzt aus (90.), klagte über Schwindel und wurde am späten Abend aus der Notaufnahme entlassen.

TSV Eintracht Karlsfeld – FC Aschheim 2:3 (2:2) FC Aschheim: Kuqi (90. Schmauß) – Bajraktari, Monzonis Montilla (46. Antonic), Schubert, Wimmer (86. A. Contento) – Gschwend, Mustafov (90. Luzzi) – Schütz (90. Scholler), Idrizovic, Nguelefack – Saponaro. Tore: 0:1 Saponaro (15.), 0:2 Saponaro (32.), 1:2 Gertsmann (36.), 2:2 Paunert (45.+1), 2:3 Schütz (85.). Schiedsrichter: Matthias Putz (SV Perlesreut). Zuschauer: 335