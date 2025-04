FC Aschheim kann gegen Dachau nicht treffen

Auch im vierten Bezirksliga-Duell in Folge haben die Fußballer des FC Aschheim gegen den ASV Dachau kein Tor erzielt und waren am Samstag bei der 0:2-Heimniederlage im Prinzip nur ein einziges Mal richtig nahe dran, das zu ändern. In der 78. Minute scheiterte Angreifer Baldwin Wilson aus sechs Metern am gut reagierenden ASV-Keeper Korbinian Dietrich und vergab so die Riesenchance zum 1:1-Ausgleich. „Ich glaube, dass beide Mannschaften mit einem Unentschieden zufrieden gewesen wären“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento, der erneut auf zahlreiche Stammspieler verzichten musste.