FC Aschheim kämpft im Rückspiel um größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Da geht‘s in die Landesliga: FCA-Trainer Vincenzo Contento erwartet ein enges Duell. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Aschheim kann 70 Jahre nach der Vereinsgründung in die Landesliga aufsteigen. Das Contento-Team fährt an diesem Samstag mit einem 1:1 aus dem Hinspiel zum SV Planegg-Krailling.

„Die Belastung ist natürlich sehr hoch gerade, vor allem bei der Hitze“, erwartet Aschheims Trainer Vincenzo Contento nach dem 1:1 im Hinspiel einen neuerlichen Kraftakt: „Aber wir haben daheim spielerisch überzeugt, konnten uns viele Torchancen erarbeiten und müssen diese Leistung wieder abrufen.“ Sollten sich seine Schützlinge in der Endabrechnung behaupten, wäre das 70 Jahre nach der Vereinsgründung und zuletzt sechs Jahren Bezirksliga der größte Erfolg in der Klubgeschichte.

Endspiel um den Aufstieg in die Landesliga Südost: Im Georg-Heide-Stadion in Planegg wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim und des SV Planegg-Krailling am Samstag (16 Uhr) nach einer langen, anstrengenden Saison mit einer fordernden Relegation noch einmal alles geben.

Der SV Planegg-Krailling stieg 2016 aus der Landesliga ab, musste 2018 in die Kreisliga und ist seit 2024 wieder Bezirksligist. „Wir waren nach unseren Ausfällen im Mittelfeld unterlegen, haben aber vieles weg verteidigen können“, hatte SVP-Trainer Pero Vidak die besonderen Umstände des Hinspiels im Blick: „Das war ein qualitativ sehr gut besetzter Gegner, und wir mussten ein paar Schreckmomente überstehen.“

Beide Mannschaften sorgten am Mittwoch gerade auch mit Eckstößen (Mehmet Ekici/Diego Contento bei Aschheim, Mario Simic/Aleksandar Demonjic bei Planegg) und weiten Einwürfen (Hannes Wimmer respektive Mirza Zahirovic) für Gefahr.

Die Wettervorhersage verspricht wieder sommerliche Temperaturen um die 27 Grad. „Wer mental und körperlich fitter ist, der reißt es“, sagte Pero Vidak. Er wird vermutlich wieder auf seinen spielenden Co-Trainer Martin Bauer setzen können, der am Mittwoch nach einem Zusammenprall Probleme an den Rippen hatte und ausgewechselt wurde. Auch Ante Kraljevic (Schmerzen im Oberschenkel) musste raus und fehlt im Rückspiel voraussichtlich. Dafür kehrt Mittelfeldmann Dario Matijevic nach abgelaufener Rot-Sperre (vier Spiele) in den Kader zurück.

„Jetzt erwartet uns der Gegner vor eigenem Publikum auf seinem kleinen Platz, und wir dürfen die Planegger auf keinen Fall spielen lassen“, erwartet Vincenzo Contento ein enges Duell, in dem vermutlich die Tagesform entscheide. In Sachen Personal werde sich im Vergleich zum Hinspiel vermutlich nichts ändern, so der FCA-Coach. (guv)