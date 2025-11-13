FC Aschheim: Kämpfen, siegen und dann ab in die Winterpause

Im letzten Spiel vor der Winterpause trifft der FCA auswärts auf Bruckmühl – das Team von Mike Probst braucht dringend Punkte im Abstiegskampf.

Die Fußballer des FC Aschheim wollen sich mit einem Sieg beim SV Bruckmühl (Freitag, 19 Uhr) in die Bezirksliga-Winterpause verabschieden und auch im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage vom Platz gehen. Im Aufstiegsrennen sind die Aschheimer immer noch der aussichtsreichste Verfolger von Spitzenreiter VfB Forstinning und haben bei derzeit vier Punkten Rückstand noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Gegner Bruckmühl zuletzt beim 3:1 beim TSV Peterskirchen einen wichtigen Dreier eingefahren und so Selbstbewusstsein für das Duell mit dem derzeit auswärtsstärksten Team der Liga getankt. „Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel. Bruckmühl braucht die Punkte im Abstiegskampf und wird entsprechend auftreten“, fordert FCA-Trainer Vincenzo Contento volle Konzentration von seinen Schützlingen: „Und mit Mike Probst hat der Gegner einen erfahrenen Trainer, der die Jungs richtig einstellen wird.“

Die Aschheimer verpassten es in der Vorwoche beim 1:1-Unentschieden gegen den SV Miesbach, Tabellenführer Forstinning noch mehr unter Druck zu setzen und wollen jetzt möglichst die volle Ernte einfahren. „Wir gehen davon aus, dass der Platz nicht einfach zu bespielen sein wird – das heißt für uns, dass wir im Zweifel den Kampf annehmen müssen“, sagte Coach Contento.

Neben den noch verletzten Patrick Müller, Patrik Pancic, Alessandro Luzzi fehlen beim FCA auch der beruflich verhinderte Diego Contento sowie der nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Miesbach gesperrte Torwart Maximilian Schmauß. Defensivspieler Blendart Bajraktari hat seine Rot-Sperre hingegen abgesessen und rückt wieder ins Aufgebot. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – Idrizovic, Gschwend, Schubert, Wimmer – Bajraktari, Mustafov, Trabelsi, Schütz – Saponaro, Nguelefack