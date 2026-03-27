FC Aschheim jagt den Spitzenreiter: „Acht Endspiele vor der Brust"

Fokussiert: Diego Contento und die Aschheimer führen die Rückrunden-Tabelle an. – Foto: Sven Leifer

Der FC Aschheim liegt nur einen Punkt hinter Forstinning. Am Freitag gegen Peterskirchen soll der Druck erhöht werden.

Auch der TSV Peterskirchen hat derzeit einen Lauf. Drei Siege und zwei Unentschieden sprechen eine deutliche Sprache, zuletzt gab es einen deutlichen 5:2-Erfolg über den TSV Dorfen. Als Siebter bewegt sich die Mannschaft von Coach Daniel Winklmaier im Niemandsland der Tabelle und hat sich ein Neun-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz erarbeitet.

Die Jagd geht weiter: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen Spitzenreiter VfB Forstinning auf den Fersen bleiben und mit einem Sieg an diesem Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Peterskirchen schon einmal vorlegen. „Wir haben jetzt acht Endspiele vor der Brust, und genauso gehen wir diese Aufgaben an“, hat Trainer Vincenzo Contento seine Schützlinge auf die Restsaison eingeschworen. Die Hoffnung, den nur einen Punkt besser dastehenden Rivalen auf der Zielgeraden der Saison noch abfangen zu können, lebt bei den Aschheimern, die aktuell die Rückrunden-Tabelle anführen.

„Man denkt, dass es bei denen um nichts mehr geht, genau das ist das Gefährliche – der TSV Peterskirchen kommt mit breiter Brust zu uns“, sagte FCA-Trainer Contento: „Alle wollen gegen Aschheim gut aussehen und geben alles.“ Beim hart erkämpften 1:0 im Hinspiel habe man es mit einer „eingeschworenen Truppe“ zu tun bekommen, rechnet Contento mit einer durchaus zähen Angelegenheit.

Personell können die Aschheimer voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Ob die Partie auf dem Rasenplatz angepfiffen werden kann, ist noch unklar. Contento: „Wir müssen sehen, ob das Wetter mitmacht.“ (guv)