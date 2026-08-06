FC Aschheim in Personalnot: "So wird es natürlich schwer"

Auf Torwart Amar Isakovic muss der FC Aschheim heute Abend verzichten. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Zwei Wochen nach dem Saisonauftakt in der Bezirksliga Nord steht für die Fußballer des FC Aschheim die nächste Aufgabe und das erste Heimspiel auf dem Programm. Das für den vergangenen Samstag vorgesehene Duell beim VfR Garching wurde auf den 8. September (20 Uhr) verlegt, und am Freitagabend (19.30 Uhr) geht es daheim gegen die SpVgg Kammerberg.

Schon im Vorfeld der 1:5-Niederlage im Ortsderby beim SV Dornach hatten die Aschheimer auf zahlreiche Spieler verzichten müssen, jetzt sind die verletzten Akteure noch immer nicht hundertprozentig fit, und der eine oder andere hat sich obendrein in den Urlaub verabschiedet. So fehlt mit Amar Isakovic – für ihn springt vermutlich Markus Schmöller aus der Zweiten Mannschaft ein – der einzige Torwart im Kader, zudem sind die beiden Innenverteidiger Albin Crnogaj und Art Bitiqi außen vor. „Ich muss weitere fünf Stammspieler ersetzen, unter diesen Voraussetzungen wird es natürlich schwer“, sagt Aschheims Trainer Mirza Mesic, der mit Blick auf eine mögliche Startelf noch die Eindrücke des Abschlusstrainings abwarten wollte.