FC Aschheim geht mit nur drei Ersatzspielern 0:6 unter

Der FC Aschheim verliert bei Phönix München mit 0:6. Zur Halbzeit holte der Verein einen Spieler zurück, der erst im Winter gegangen war.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim sind bei Aufsteiger FC Phönix München mächtig unter die Räder gekommen und warten nach der 0:6-Niederlage weiterhin auf den ersten Sieg. Die stark ersatzgeschwächt angetretenen Gäste – nur drei Feldspieler nahmen auf der Reservebank Platz – kamen vom Anpfiff weg in Bedrängnis und liefen nach einem Doppelschlag von Ugljesa Stevanovic (14./18. Minute) früh einem 0:2-Rückstand hinterher. David Drakul legte für Phönix das dritte Tor nach (23.), und mit dem sechsten Saisontreffer von Torjäger Stevanovic (45.) war die Begegnung praktisch entschieden.

„Die Vorzeichen standen mit unserem knappen Kader nicht sonderlich gut, aber wir wollten uns natürlich so teuer wie möglich verkaufen. Das ist uns leider nicht gelungen“, sagte FCA-Trainer Mirza Mesic: „Ganz im Gegenteil – einige Spieler schienen gar nicht so richtig auf dem Platz zu sein, und es fehlte uns am nötigen kämpferischen Einsatz.“

Die Heimelf ließ es nach dem Seitenwechsel etwas langsamer angehen, und die Aschheimer fanden mit etwas mehr Sicherheit besser ins Spiel. Dennoch kassierten sie zwei weitere Treffer durch Salim Hussein (52.) und Dragoljub Dekanovic, der kurz vor Schluss noch einen Foulelfmeter verwandelte (89.).

Nach etwa einer Stunde kam beim FC Aschheim der kurzfristig verpflichtete Dylan Agbarha für Pascal Blaß ins Spiel – und startete damit sein Comeback. Der 2,06 Meter große Angreifer war zur Saison 2024/2025 vom FC Moosinning zum FCA gekommen, verließ den Verein im Rahmen eines größeren Aderlasses aber bereits im Winter wieder. In der vergangenen Spielzeit trug er das Trikot des Bayernligisten Türkspor Augsburg.

FC Phönix München – FC Aschheim 6:0 (4:0) FC Aschheim: Isakovic – Jovisic, Getnet (65. Uysal), J. Emanuel, Laci – Jovicic, Duman – Contento, Blaß (58. Agbarha), Makangilu – Hoffmann (76. Amissi). Tore: 1:0 Stevanovic (11.), 2:0 Stevanovic (14.), 3:0 Drakul (23.), 4:0 Stevanovic (45.), 5:0 Hussein (52.), 6:0 Dekanovic (89., Foulelfmeter). Schiedsrichter: Maximilian Baumgartner (SC Vachendorf). Zuschauer: 80.