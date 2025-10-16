FC Aschheim fordert Spitzenreiter Forstinning im Topspiel heraus

Am Freitagabend kann Aschheim mit einem Sieg in der Bezirksliga Ost zu Forstinning aufschließen und das Titelrennen neu entfachen.

Showdown in der Fußball-Bezirksliga Ost: Der Tabellenzweite FC Aschheim empfängt am Freitag (19.30 Uhr) den VfB Forstinning und kann mit einem Sieg zu dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter aufschließen. „Wir wissen, um was es geht. Es wird sicherlich kein Zuckerschlecken – aber wir haben Respekt, und keine Angst“, sagt Aschheims Trainer Vincenzo Contento. Und für sein Gegenüber Gerhard Lösch steht fest: „Da wartet ein dicker Brocken auf uns – aber es wird bestimmt unterhaltsam, weil beide Mannschaften Fußball spielen wollen.“

Es ist ein Highlight, doch die Meisterschaft wird dabei nicht entschieden.

FCA-Coach Vincenzo Contento

Drei Punkte sind die Aschheimer hinten dran, sie leisteten sich eben bis dato beim 0:2 in Holzkirchen einen Ausrutscher, blieben allerdings in sieben der bisherigen 13 Saisonspiele ohne Gegentreffer (32 Punkte/30:10 Tore) und legten damit eine ähnlich starke Bilanz hin wie der Landesliga-Absteiger (35/40:8). „Wir haben es bisher ganz gut gemacht und sind froh, dass wir jetzt nach unserem personellen Umbruch so dastehen. Da hat unser Sportlicher Leiter Denis Hartmann einen prima Job gemacht und viel geleistet im Sommer.“

Auch beim VfB wurde der Kader umstrukturiert. „Man konnte nicht unbedingt damit rechnen, dass es gleich so reibungslos funktioniert“, sagt der neue Chefcoach Lösch, „aber die Jungs haben das echt gut runtergespielt bisher.“ Einer seiner Neuzugänge ist Alessandro De Marco, der den FCA 2024 verließ und dabei war, als die Aschheimer am 10. September 2021 dem späteren Meister Forstinning beim 1:0 die erste Saisonniederlage beibrachten. Der 28-Jährige erwartet „ein spektakuläres und hart umkämpftes Spiel, denn Aschheim steht nicht ohne Grund auf dem zweiten Platz“. Aber: „Wir sind fest entschlossen, unsere Ungeschlagen-Serie fortzusetzen.“ Mit dem Kapitel Aschheim habe er damals sehr schnell abgeschlossen: „Für mich wird es ein Spiel wie jedes andere sein, zumal dort mittlerweile kaum noch frühere Mitspieler aktiv sind.“

FCA-Trainer Contento hat seine Schützlinge im Training auf das anstehende Duell eingeschworen, ihnen aber auch klar gemacht: „Es ist ein Highlight, doch die Meisterschaft wird dabei nicht entschieden.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – Idrizovic, Gschwend, Pancic, Wimmer – Antonic (Di. Contento), Mustafov, Trabelsi, Schütz – Saponaro, Nguelefack