FC Aschheim feiert zweiten Sieg

Vincenzo Contento konnte sich getrost in den Italien-Urlaub verabschieden: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben sich am Freitagabend beim 2:1 gegen den SV Bruckmühl erneut schadlos gehalten und den zweiten Saisonsieg gelandet. „Es war vermutlich das schwächste der bisherigen drei Spiele, aber das ist Jammern auf hohem Niveau – grundsätzlich hat es erneut funktioniert“, sagte Aschheims Chefcoach, der in den nächsten zwei Wochen von Co-Trainer Stefan Huber vertreten wird.

Während der Landesliga-Absteiger über 90 Minuten hinweg das Tor des Gegners kaum einmal in Gefahr brachte, fanden die Platzherren nach knapp 20 Minuten des Abtastens zu ihrem Spiel, hatten fortan mehr Ballbesitz und bestimmten das Geschehen. Einziges Manko: Zu viele gute Aktionen verpufften, aussichtsreich startende Angriffe wurden nicht konzentriert genug abgeschlossen.

So mussten zwei Standardsituationen den Aschheimern zu einer 2:0-Führung verhelfen. Vor der Pause köpfte Solomon Effiong nach einem Eckstoß von Diego Contento ein (25.), nach dem Seitenwechsel war dann Antonio Saponaro nach einer von Sinisa Antonic getretenen Ecke mit dem Kopf zur Stelle (72.) – bereits sein vierter Saisontreffer. Kurz darauf unterlief dann Suheyp Trabelsi nach einer scharfen Hereingabe ein unglückliches Eigentor (77.), und der Abend ging für die Aschheimer unruhiger zu Ende als unbedingt nötig.

Zum einen hätte sich das Team zu diesem Zeitpunkt längst deutlicher absetzen können – so traf Falk Schubert nur die Querlatte (70.) –, zum anderen witterten die Gäste nun noch ihre Chance. „Da musst du dann aufpassen, dass nicht noch was passiert“, sagte Vincenzo Contento.

FC Aschheim – SV Bruckmühl 2:1 (1:0) FC Aschheim: Schmauß – Müller, Bee (88. Luzzi), Wagner, Wimmer – Di. Contento (82. Wolf), Trabelsi, Schubert (88. Mustafov), Effiong (65. Antonic) – Saponaro (82. Khutsurov), Nguelefack Tore: 1:0 Effiong (25.), 2:0 Saponaro (72.), 2:1 Trabelsi (77., Eigentor) Schiedsrichter: Markus Steingruber (FC Kochelsee Schlehdorf) Zuschauer: 130