FC Aschheim feiert gegen Ampfing siebtes Spiel ohne Gegentor

Mit dem 3:0 gegen den TSV Ampfing bleibt Aschheim dem VfB Forstinning dicht auf den Fersen und festigt seine starke Abwehrserie.

Die Fußballer des FC Aschheim melden sich in der Bezirksliga Ost mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg über den TSV Ampfing zurück, sind Spitzenreiter VfB Forstinning weiter auf den Fersen und bleiben bereits zum siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer.

Zunächst war es jedoch eine eher zähe Angelegenheit: Die Gäste verteidigten solide, die Aschheimer taten sich schwer, mit Tempo und Präzision in den Strafraum vorzudringen. So dauerte es bis zur 22. Minute, bis die Heimelf zu ihrer ersten klaren Torchance kam: Der Drehschuss von Antonio Saponaro wurde ebenso von der vielbeinigen Abwehr geblockt wie wenig später der Versuch von Hannes Wimmer (27.). Die Ampfinger kamen durch Bastian Grahovac zu ihrer einzigen Gelegenheit im ersten Durchgang – FCA-Keeper Pascal Jakob parierte (28.). Auf der anderen Seite war TSV-Torwart Domen Bozjak bei einem Saponaro-Kopfball (39.) und bei Mirza Idrizovic‘ Abschluss zur Stelle (44.), dann krachte Schütz‘ Schuss an den Pfosten (45.).

Als Ampfings Kevin Küffel nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld eine Zeitstrafe kassierte (50.), wäre Jakob kurz darauf fast von einem 40-Meter-Heber überrascht worden (57.). Ansonsten verlebte er allerdings eine ruhige zweite Halbzeit: Die Aschheimer blieben nämlich feldüberlegen, belohnten sich aber recht spät für ihre Bemühungen. Saponaro traf nach Zuspiel von Nguelefack (69.) und legte auf Vorarbeit von Wimmer auch das 2:0 nach (79.). Der eingewechselte Joshua Goodluck stellte mit seinem ersten Pflichtspieltor im FCA-Trikot den Endstand her (90.+4). „Die Mannschaft hat die richtige Antwort gegeben“, freute sich Aschheims Vincenzo Contento über die Reaktion seiner Elf auf die 0:2-Niederlage in Holzkirchen. (guv)

FC Aschheim – TSV Ampfing 3:0 (0:0) Aschheim: Jakob – Idrizovic, Gschwend, Bajraktari, A. Contento (88. Pancic) – Schütz (79. Antonic), Di. Contento, Mustafov (65. Trabelsi), Wimmer (88. Khutsurov) – Saponaro (84. Goodluck), Nguelefack. Tore: 1:0 Saponaro (69.), 2:0 Saponaro (79.), 3:0 Goodluck (90.+4) – Zeitstrafe: Kuffel (Ampfing) Schiedsrichter: David Feistauer (SV Bernried) – Zuschauer: 85.