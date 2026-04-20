FC Aschheim erstarrt vor Angstgegner – Nullnummer gegen Holzkirchen

Ausgebremst: Lukas Krepek (Holzkirchen, r.) grätscht dem Aschheimer Antonio Saponaro den Ball weg. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Dessen Trainer Gerhard Lösch war aufmerksamer Beobachter der Partie, in der sich die Gastgeber vom Anpfiff weg in den Zweikämpfen den Schneid abkaufen ließen, in der ersten Halbzeit nicht in ihren Rhythmus fanden und über die gesamte Distanz hinweg zu nachlässig verteidigten.

Der Angstgegner der Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim heißt in dieser Saison TuS Holzkirchen . Der Tabellenzweite musste sich auch im zweiten Duell mit seinem Verfolger geschlagen geben und kassierte mit dem 1:3 vor eigenem Publikum seine zweite Niederlage. Damit liegen die Aschheimer jetzt vier Punkte hinter dem VfB Forstinning zurück.

Nur eine Torchance für Aschheim in der ersten Halbzeit

Holzkirchens Fabio Sabbagh prüfte FCA-Keeper Arben Kuqi früh mit einem platzierten 16-Meter-Schuss (5.), auf der anderen Seite entschärfte Maximilian Riedmüller einen Lupfer von Antonio Saponaro (14.) – es blieb die einzige Aschheimer Torchance vor der Pause. Holzkirchen nutzte seine zweite Gelegenheit zur Führung: Riedmüller schickte Stefan Hofinger steil, der flankte sofort, und Gilbert Diep bugsierte den Ball mit der Brust über die Linie (37.). In die zweite Halbzeit startete der FCA deutlich wacher. Erst parierte Riedmüller gegen Diego Contento (47.), dann zog Teejo Pejazic überhastet ab, statt den besser postierten Saponaro zu bedienen (48.).

Das Aschheimer Offensiv-Strohfeuer erlosch, die schnell und schnörkellos nach vorne spielenden Gäste erhöhten durch Andreas Bauer auf 2:0 (69.). „Das ging auch zu einfach“, ärgerte sich FCA-Coach Vincenzo Contento, „aber solche Tage gibt’s eben! Wir haben nicht dagegengehalten und zu viele Fehler gemacht.“ Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Hannes Wimmer kam dann Kuqi gegen Elias Schnier zu spät, und Diep verwandelte den fälligen Strafstoß (75.). Saponaro verkürzte mit einem aus 25 Metern direkt verwandelten Freistoß (88.). (guv)

FC Aschheim – TuS Holzkirchen 1:3 (0:1) Aschheim: Kuqi – Idrizovic (76. A. Contento), Pancic, Bajraktari, Wimmer (76. Schütz) – Nguelefack (85. Antonic), Ekici, Di. Contento, Trabelsi, Pejazic (60. Monzonis Montilla) – Saponaro. Tore: 0:1 Diep (38.), 0:2 Bauer (69.), 0:3 Diep (75., Foulelfmeter), 1:3 Saponaro (88.). Gelb-rot: Curic (90., Holzkirchen). Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (FC Bayern) – Zuschauer: 150.