FC Aschheim erobert mit dem 3:1 gegen Dorfen die Tabellenspitze

Aschheimer Feierstunde: Teeo Pejazic mit den Torschützen Antonio Saponaro und Diego Contento (v.l.) an der Eckfahne. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Aschheim ist für mindestens 70 Stunden Spitzenreiter. Gegen den TSV Dorfen gab es ein kurioses Eigentor.

„Das Spiel war nicht ohne und durchaus nervenaufreibend“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento nach der nunmehr 13. Partie ohne Niederlage und dem sechsten Dreier in Serie. Dass seine Elf vorne die eine oder andere Torchance liegen ließ und hinten durchaus brenzlige Situationen überstehen musste, änderte letztlich nichts daran, dass sie einen verdienten Sieg einfuhr.

Die Fußballer des FC Aschheim sind für mindestens knapp 70 Stunden Spitzenreiter der Bezirksliga Ost: Weil der bisherige Tabellenzweite gegen den TSV Dorfen mit 3:1 gewann, kann der bis dato noch ungeschlagene VfB Forstinning erst am Sonntag mit einem Erfolg beim SV Waldperlach die alten Verhältnisse wiederherstellen.

Gegen den Tabellenvierten gingen die Gastgeber früh in Führung. Antonio Saponaro leitete mit Diego Contento einen sehenswerten Konter ein, dann traf der Torjäger nach der flachen Hereingabe von Mehmet Ekici und der zu kurz geratenen Abwehr von Dorfens Andreas Folger zum 1:0 (14.).

Die Aschheimer blieben dran und vergaben in der Folge drei gute Gelegenheiten. Teeo Pejazic setzte auf Vorarbeit von Hannes Wimmer seinen Schrägschuss etwas zu hoch an (17.) und vergab dann auf Zuspiel von Alessandro Contento ebenso eine hundertprozentige Torchance (19.) wie Saponaro, der im Anschluss an einen Konter über Ekici und Contento aus fünf Metern knapp über den Kasten schoss (27.).

Als dann FCA-Innenverteidiger Alexander Gschwend eine flache Hereingabe von Gerhard Thalmaier ins eigene Tor bugsierte, war Dorfen plötzlich im Spiel (28.). „Da haben wir uns erst einmal schwergetan“, sagte Coach Contento, der nach der Pause eine deutliche Steigerung erkannte: „Wir sind dann geduldiger gewesen und haben es besser ausgespielt.“

Nach einem Pass von Burhan Mustafov beförderte Diego Contento den Ball aus 18 Metern sehenswert ins rechte Kreuzeck (59.), und Saponaro sorgte mit seinem 21. Saisontor für die Vorentscheidung, als er per Kopf eine Pejazic-Flanke versenkte (74.). (guv)