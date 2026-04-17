FC Aschheim empfängt seinen bislang einzigen Bezwinger Revanche gegen Holzkirchen von Guido Verstegen · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

Die Richtung ist klar: Für Antonio Saponaro (l.), Mirza Idrizovic und den FC Aschheim soll‘s heuer rauf die Landesliga gehen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Mit einem Sieg sichert sich Aschheim die Aufstiegsrelegation. Der TuS Holzkirchen ist seit drei Spielen ohne Gegentor.

Es ist knapp fünf Monate her, da handelten sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim die erste Niederlage dieser Saison ein. Es ist bis heute die einzige geblieben, und am Freitag (19.30 Uhr) stellt sich mit dem TuS Holzkirchen just jenes Team im Sportpark vor, dem im September 2025 dieser Coup mit einem 2:0-Heimsieg gelang. Wie damals grüßt die Mannschaft als Tabellendritter, wie damals sind die Aschheimer hinter dem VfB Forstinning Zweiter. Heute, 19:30 Uhr FC Aschheim FC Aschheim TuS Holzkirchen Holzkirchen 19:30 PUSH Und auch im vergangenen Jahr ging das Team von Trainer Vincenzo Contento mit einer phänomenalen Serie in die Partie, hatte zuvor sechsmal hintereinander gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. Jetzt ist seine Elf bereits seit 15 Partien ungeschlagen und hat die letzten sieben Begegnungen alle für sich entschieden. „Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes und sehr taktisch geprägtes Duell zweier spielstarker Mannschaften“, erwartet Contento denn auch eine herausfordernde Aufgabe: „Das wird nicht leicht, Fehler werden sofort bestraft.“ Die Gäste haben sich ihrerseits aus einem kleinen Tief im März befreien können, landeten zuletzt drei Siege am Stück und sind seit drei Spielen ohne Gegentor.